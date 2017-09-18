Siyah-beyazlılar, son 11 lig maçında Konyaspor'u 4 kez yenebildi. Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla rakibiyle yaptığı 16 müsabakadan 12'sini kazandı, 2'sini kaybetti



Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 32 karşılaşmadan 18'ini kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 66 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 bitti, ikinci yarıda Vodafone Park'ta Beşiktaş 5-1 galip geldi. Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı. Samsun'da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Konyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaka



Beşiktaş son 11 maçta 4 kez kazanabildi



Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 11 lig maçından 4'ünü kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu. Bu arada, iki takım arasındaki 32 lig maçından Konyaspor 11'inde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.



Beşiktaş'ın evindeki maçlar



Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 16 maçtan 12'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti. Evinde Konyaspor'a 40 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 10 gol gördü. Bu arada, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş'tan tarihi fark



Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı. Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Süper Lig’in 5. haftasında pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçının ÿmuhtemel kadroları....

BEŞİKTAŞ

Muhtemel 11: Fabri, Adriano(Necip Uysal), Pepe, Mitrovic, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Babel, Negredoÿ

SAKAT: Oğuzhan Özyakup (Durumu Belirsiz)

CEZALI: Tosic

ATİKER KONYASPOR

Muhtemel 11 :Serkan-, Skubic, Ali Turan, Ferhat, Moke, Ömer Ali Şahiner, Mehdi, Musa Araz, Fofana, Milosevic, Ezekiel

SAKAT: Traore

CEZALI:Yok

Beşiktaş Konyaspor arasındaki istatistikler

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 32 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş bu maçların 18'ini kazanırken, Konyaspor dört galibiyet elde edebildi. İki takımın Süper Lig'de oynadığı son dört maçta toplam 17 gol atıldı. Beşiktaş, Konyaspor ile Süper Lig'de evinde oynadığı 16 maçın 12'sini kazandı. Beşiktaş ligde dokuz maçtır yenilmiyor (7G 2B). Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun seri.

Beşiktaş iç sahada 29 maçtır yenilmiyor. Bu Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-92 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık iç saha yenilmezlik serisinden bu yana en uzun serisi. Konyaspor, Süper Lig'de deplasmanda altı maçtır kazanamıyor ve dört maçtır kaybediyor. Bu, takımın Nisan 2014 - Ocak 2015 arasındaki 12 maçlık galibiyetsiz seriden bu yana, takımın ligdeki en uzun serisi. Konyaspor, Süper Lig'deki son 12 maçının ikisini kazanabildi. Beşiktaş, bu sezon Galatasaray ile birlikte Süper Lig'de hiçbir maçta geriye düşmeyen iki takımdan biri. Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Park'ta attığı dört golün tamamı duran toplardan geldi.

Beşiktaş, bu sezon 9.32 gol atması beklenirken, yedi gol attı. Bu, ligdeki en düşük gol beklentisi performansı. Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de yedi gol attı; bu goller altı farklı oyuncudan geldi (Pepe, Cenk Tosun, Ryan Babel, Talisca, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson). Şenol Güneş ve Mustafa Reşit Akçay, teknik direktör olarak Süper Lig'de üç kez karşı karşıya geldi ve Güneş bu maçların tamamını kazanan taraf oldu. Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört gol Musa Araz ve Nejc Skubic'in ayağından geldi (ikişer gol). Cenk Tosun, Konyaspor ile Süper Lig'de karşılaştığı dokuz maçta altı gol attı. Cenk'in ligde Konyaspor'dan daha fazla gol attığı iki rakibi bulunuyor: Antalyaspor ve Bursaspor.

Bu sezon Beşiktaş'ın ligde en golcü ismi olan Ryan Babel, attığı iki gol ile takımına üç puan kazandırdı. Süper Lig'de attığı gollerle, takımına Hollandalı yıldızdan daha fazla puan kazandıran bir oyuncu var: Burak Yılmaz.