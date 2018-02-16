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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İsmail ER
16.02.2018 - 08:15, Son Güncelleme:

Beşiktaş Konya'da ağır yaralı!

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Süper Lig'in 22. haftasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Pepe ve Talisca bu maçta gördükleri sarı kartların ardından Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştüler. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 27. dakikada Atiba atarken, ev sahibi Atiker Konyaspor'un golünü 60. dakikada Jahovic kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 41'e yükseltip zirve yarışında yara alırken, Atiker Konyaspor da puanını 21'e yükseltti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken 
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 46 Fofana), Milosevic (Dk. 90+7 Volkan Şen), Eto'o (Dk. 73 Hadziahmetovic), Bourabia, Jahovic 
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner Erkin, Tolgay Arslan (Dk. 67 Negredo), Hutchinson, Lens (Dk. 78 Quaresma), Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 58 Vida) 
Goler: Dk. 27 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 60 Jahovic (Atiker Konyaspor) 
Sarı kartlar: Dk. 18 Filipovic, Dk. 39 Ali Turan, Dk. 43 Milosevic (Atiker Konyaspor), Dk. 39 Pepe, Dk. 45 Vagner Love, Dk. 53 Talisca, Dk. 79 Vida, Dk. 90+1 Medel, Dk. 90+7 Caner Erkin (Beşiktaş) 

Beşiktaş Konyada ağır yaralı

MAÇIN GOL DAKİKALARI
27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Babel'in ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, altıpasa doğru hareketlenen Hutchinson'ın sırtına çarpan ve yön değiştiren meşin yuvarlak, kaleci Serkan Kırıntılı'yı yanıltarak filelerle buluştu: 0-1
60. dakikada Eto'o'nun aşırtma pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic'in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

KONYASPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A PANKARTLI DESTEK
Konyasporlu futbolcular maç öncesi sahaya çıkarken "Beşiktaş'a Şampiyonlar ilginde başarılar dileriz" pankartı alkışlarla karşılık buldu. Beşiktaşlı futbolcular Konyasporlu futbolcuların bu jestini alkışladılar

ÖZDİLEK'DEN GÜNEŞ'E TEBRİK
Beşiktaş'ın efsane kaptanı ve Konyaspor'un Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maç öncesi siyah beyazlı ütakımın başırılı teknik direktörü Şenol Güneş'i soyunma odasında ziyaret ederek başarı diledi. Her iki takımın teknik adamının görüntüsü dikkat çekti.

KONYALI BEŞİKTAŞLILAR ZİYAFET VERDİ
Konya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aydan Şık, karşılaşma öncesi 2. başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Aphmet Ürkmezgil, Deniz Atalay ve Selen Ersü, Numan Akpınar, Burak Sür ve arkadaşlarına, Etobüs Konya Mutfağında ziyafet verdi. Konyalı Beşiktaşlılar 2. başkan Ahmet Nur Çebi ile sohbet ederken Şampiyonlar liginde B.Münih ile yapılacak karşılaşma için sorular yönelttiler. Çebi "Beşiktaş'ın hedefi her zamanki gibi büyük. Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar. Almanya'dan zaferle dönecek skor bekliyoruz. Oyuncularımızın hiç bir sorunları ve sıkıntıları yok" diyerek güvence verdi

QUARESMA VE OĞUZHAN, B.MÜNİH MAÇINA
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper ligde Konyaspor ile yapıcak maç öncesi zorlu karar verdi ve takımın yıldız oyuncuyları Oğuzhan ve Quaresma'yı yedek kulübesine oturttu. Güneş, Lens ve Wagner Love ilk 11'de oynattı. 

Beşiktaş Konyada ağır yaralı

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