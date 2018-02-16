Beşiktaş Konya'da ağır yaralı!
Süper Lig'in 22. haftasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Pepe ve Talisca bu maçta gördükleri sarı kartların ardından Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştüler. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 27. dakikada Atiba atarken, ev sahibi Atiker Konyaspor'un golünü 60. dakikada Jahovic kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 41'e yükseltip zirve yarışında yara alırken, Atiker Konyaspor da puanını 21'e yükseltti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 46 Fofana), Milosevic (Dk. 90+7 Volkan Şen), Eto'o (Dk. 73 Hadziahmetovic), Bourabia, Jahovic
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner Erkin, Tolgay Arslan (Dk. 67 Negredo), Hutchinson, Lens (Dk. 78 Quaresma), Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 58 Vida)
Goler: Dk. 27 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 60 Jahovic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Filipovic, Dk. 39 Ali Turan, Dk. 43 Milosevic (Atiker Konyaspor), Dk. 39 Pepe, Dk. 45 Vagner Love, Dk. 53 Talisca, Dk. 79 Vida, Dk. 90+1 Medel, Dk. 90+7 Caner Erkin (Beşiktaş)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Babel'in ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, altıpasa doğru hareketlenen Hutchinson'ın sırtına çarpan ve yön değiştiren meşin yuvarlak, kaleci Serkan Kırıntılı'yı yanıltarak filelerle buluştu: 0-1
60. dakikada Eto'o'nun aşırtma pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic'in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
KONYASPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A PANKARTLI DESTEK
Konyasporlu futbolcular maç öncesi sahaya çıkarken "Beşiktaş'a Şampiyonlar ilginde başarılar dileriz" pankartı alkışlarla karşılık buldu. Beşiktaşlı futbolcular Konyasporlu futbolcuların bu jestini alkışladılar
ÖZDİLEK'DEN GÜNEŞ'E TEBRİK
Beşiktaş'ın efsane kaptanı ve Konyaspor'un Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maç öncesi siyah beyazlı ütakımın başırılı teknik direktörü Şenol Güneş'i soyunma odasında ziyaret ederek başarı diledi. Her iki takımın teknik adamının görüntüsü dikkat çekti.
KONYALI BEŞİKTAŞLILAR ZİYAFET VERDİ
Konya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aydan Şık, karşılaşma öncesi 2. başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Aphmet Ürkmezgil, Deniz Atalay ve Selen Ersü, Numan Akpınar, Burak Sür ve arkadaşlarına, Etobüs Konya Mutfağında ziyafet verdi. Konyalı Beşiktaşlılar 2. başkan Ahmet Nur Çebi ile sohbet ederken Şampiyonlar liginde B.Münih ile yapılacak karşılaşma için sorular yönelttiler. Çebi "Beşiktaş'ın hedefi her zamanki gibi büyük. Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar. Almanya'dan zaferle dönecek skor bekliyoruz. Oyuncularımızın hiç bir sorunları ve sıkıntıları yok" diyerek güvence verdi
QUARESMA VE OĞUZHAN, B.MÜNİH MAÇINA
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper ligde Konyaspor ile yapıcak maç öncesi zorlu karar verdi ve takımın yıldız oyuncuyları Oğuzhan ve Quaresma'yı yedek kulübesine oturttu. Güneş, Lens ve Wagner Love ilk 11'de oynattı.
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