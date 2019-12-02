Beşiktaş - Kayserispor: 4-1
Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise Adebayor'dan geldi. Beşiktaş 24 puana yükselirken Kayserispor 7 puanda kaldı. Beşiktaş ligde bir sonraki maçını deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.
Ayrıntılar gelecek...
Süper Lig’de 13’üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin üstlendi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Slovan Bratislava maçının 11’inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Necip Uysal’ın yerine Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup’un yerine Atiba Hutchinson, Rebocho’nun yerine N’Koudou, Boyd’un yerine Ljajic ve Umut Nayir’in yerine Burak Yımaz’ı sahaya sürdü.
Kaleyi Karius’a emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Roco ve Caner Erkin’den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba ile Elneny’i görevlendiren Avcı, hücum hattında ise Diaby, Ljajic ve N’Koudou 3’lüsüne şans tanıdı. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise perşembe günü dinlendirdiği Burak Yılmaz oldu.
N’KOUDOU 8 MAÇ ARANIN ARDINDAN 11’DE
Siyah beyazlılarda İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesine 11’de başlayan Kevin N’Koudou, 8 maç sonra ilk 11’de forma şansı buldu. 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi’nde Braga ile oynanan iki maç ve Slovan Bratislava karşısında, Süper Lig’de de Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı gerekçesiyle forma giyememişti. Böylece 6 maç kaçıran N’Koudou daha sonra Süper Lig’de oynanan Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında da sonradan oyuna dahil olmuştu. N’Koudou, İttifak Holding Konyaspor karşısında gol atarak ve Bratislava maçında da asisti yaparak takımının galibiyetlerinde önemli rol oynamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı da Kayserispor karşısında oyuncusunu 11’de görevlendirdi.
REBOCHO 3 MAÇ SONRA KULÜBEDE
Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Pedro Rebocho, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına yedek kulübesinde başladı. Sezon başında formayı almakta zorlanan Portekizli sol bek, daha sonra gösterdiği performansla Avcı’nın vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelmişti. Rebocho, son olarak Braga ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçına yedek kulübesinde başlamış, daha sonra ligde Denizlispor ve Konyaspor ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki Slovan Bratislava maçlarında 11’de görev almıştı.
RUIZ TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Siyah beyazlı ekipte sakatlığı gerekçesiyle forma giyemeyen savunma oyuncusu Victor Ruiz, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. İspanyol stoper, İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde tribündeki yerini aldı.
ÇEBİ’DEN BERNA GÖZBAŞI’NA FORMA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kayserispor maçı öncesinde sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı’na Kayseri ilinin plaka kodu olan 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.
ENGELLİLER GÜNÜ UNUTULMADI
Öte yandan siyah beyazlı ekip, mücadele öncesinde 3 Aralık Engelliler Günü’nü unutmadı. Beşiktaşlı oyuncular, mücadele öncesinde seremoniye, “Engelleri ve ön yargıları birlikte aşalım” pankartıyla çıktı.
BURAK YILMAZ’DAN EMRE DEMİR’E İLGİ
Mücadele öncesinde siyah beyazlı ekibin kaptanı Burak Yılmaz, İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç oyuncusu Emre Demir ile başlama düdüğü çalmadan bir süre sohbet etti. Tecrübeli golcü, Süper Lig’in gol atan en genç futbolcusu olan Demir ile sohbet ettikten sonra sarılarak başarılar diledi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Gökhan’ın pasıyla ceza alanı içinde Diaby topla buluştu. Penaltı noktasının yaklaşık 1 metre gerisinde Diaby’den pası alan Burak’ın dönerek yaptığı vuruşta top, Lung’ta kaldı.
12. dakikada ceza sahasının dışı sol çaprazda topla buluşan Adem Ljajic’in sert şutunu Lung, oyun alınana yumrukladı.
15. dakikada Mensah’ın pasında araya giren ve topu kazanan Burak Yılmaz, ceza sahası içine girerek yaptığı sert şutu kaleci çeldi.
15. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mensah’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Karius kornere çeldi.
20. dakikada Burak Yılmaz’ın ara pasında topla buluşan Atiba, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
30. dakikada Caner’in sol kanatta çiziye inerek yaptığı ortada topla buluşan Gökhan Gönül’ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, Kayserispor savunmasına da çarparak ağlarla buluştu. 2-0
41. dakikada Elneny ile verkaç yaparak paslaşan Burak Yılmaz’ın ceza sahası çizgisi üzerinden yapığı plase vuruşta topu filelere gönderdi. 3-0
43. dakikada Gökhan’ın ortasını Kayseri savunması uzaklaştırdı. Topla buluşan Elneny’in sert şunun kaleci kornere çeldi.
43. dakikada N’Kodou’nun ortasında Atiba’nıın kafayla aşırdığı topa ters vuruş yapan Yasir’in topu direğe çarptı. Dönen topu Kayseri savunması kornere yolladı.
45. dakikada Diaby’nin pasında ceza altıpas üzerinde topla buluşan N’Koudou’nun şutu auta çıktı.
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