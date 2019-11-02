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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sabah
02.11.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş haberleri | Çebi'yi şoke eden sözleşme! Vida...

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Beşiktaş haberleri | Çebi'yi şoke eden sözleşme! Vida...

Beşiktaş'ta önceki yönetimin Hırvat stoper Domagoj Vida'yla yaptığı ek sözleşme Başkan Ahmet Nur Çebi'yi şoke etti.  Siyah-beyazlı eski yönetim, 30 yaşındaki stoperin sözleşmesine gecikmeden dolayı "Her ay ekstra ücret alacak" maddesi ekletti. 600 bin Euro'luk alacak talep eden Vida, yoğun çaba sonrası borçsuzluk kağıdını imzaladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibi, göreve gelir gelmez ekonomik sorunları çözmeye odaklandı. Oyuncuların Temmuz ayından itibaren biriken alacaklarına karşılık 105 milyon TL ödeyip, UEFA'ya verilecek borçsuzluk kağıtlarını alan yönetim, Domagoj Vida'da yaşanan sıkıntıyı da şu an için aştı. Vida'nın borçsuzluk kağıdına geç imza atmasının nedeni ise siyah-beyazlı idarecileri şoke etti.

Geçtiğimiz sezon maaşların zamanında yatmayıp birikmesi üzerine, eski yönetimle görüşen Hırvat stoperle özel sözleşme yapıldı. Bu mukavele ile Vida ödemelerin gecikmesi halinde her ay ekstra ücret almaya hak kazandı. Üç aylık alacakları sıfırlayan yeni yönetim, 30 yaşındaki futbolcunun gecikmeden dolayı 600 bin Euro talebiyle neye uğradığını şaşırdı. Başkan Çebi ve ekibi, oyuncuyla yaptıkları görüşmede bu talebin doğru olmayacağını belirtti. Sonunda ikna edilen Vida, borçsuzluk kağıdına imza attı.

PERSONELLERE ÖDEME YAPILDI

Siyah-beyazlılarda futbolcuların ardından personele de ödeme yapıldı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'den alacaklı olan kulüp çalışanlarının bazılarına 1, bazılarına ise 2 aylık maaşları yatırıldı. Uzun süredir para alamadıkları için sıkıntı yaşayan personelin bu ödemeyle biraz olsun rahatladığı belirtildi. Yöneticiler, kalan ödemeleri de önümüzdeki günlerde yapacaklarını ve geçmişe yönelik alacak bırakmayacaklarını personele iletti.

Beşiktaş haberleri | Çebiyi şoke eden sözleşme Vida...

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