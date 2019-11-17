Beşiktaş haberleri | Aboubakar'a veto geldi
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin şartları bize uyarsa alırız dediği Aboubakar için teknik heyetten veto geldi.
Oyuncunun sağlık raporlarının iyi olmadığı görülerek Kamerunlu futbolcunun transferinden vazgeçildi.
Porto, yüksek maliyetinden kurtulmak için Vincent Aboubakar’ı göndermeye çok sıcak bakıyor ancak Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları ise pek parlak değil.
Bu yüzden sezon başında Mario Lemina’nın transferini de veto eden teknik heyet, Aboubakar konusunda bir kez daha itiraz etti.
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