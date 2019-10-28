Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Roco'dan mesaj
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbinin ardından Enzo Roco'dan mesaj geldi.
Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ta ilk 11'de maça başlayan ve 90 dakika sahada kalan Enzo Roco, maçın ardından ülkesi Şili'ye mesaj gönderdi.
Şilili futbolcu, karşılaşmanın ardından formasını çıkartırken atletinde yer alan 'Çok yaşa Şili!' yazısı dikkat çekti.
GARY MEDEL'DEN DE MESAJ
Roco, ülkesi Şili'deki olaylara destek mesajı bulunurken benzer bir olayı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel de yaptı.
Medel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken Şili'de vatandaşlarına destek verdi.
Medel sezon başında Bologna'ya transfer olmuştu...
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