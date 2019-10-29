Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Anadolu Efes'ten alkış alan paylaşım
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden çok anlamlı paylaşım geldi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş, Fenerbahçe Beko, Galatasaray, Darüşşafaka ve Anadolu Efes, çok anlamlı bir paylaşıma imza attı.
Beşiktaş Basketbol Twitter hesabı, SenHepBenimYanımdasın etiketiyle 'Sen Benim Şarkılarımsın' şarkısının bir sözünü paylaştı.
Ardından Fenerbahçe, Darüşşafaka, Galatasaray ve Anadolu Efes, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla şarkının devamını getirirken alkış aldı.
Kulüpler, attıkları tweetlerde SenHepBenimYanımdasın etiketini kullandı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı adına çok anlamlı bir harekette bulundu.
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