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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Beşiktaş evinde Karabük'e patladı! Gol yağmuru...
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Sıradaki Haber: Vodafone Park'ta 'What is Love'

Futbol
AA
09.02.2018 - 08:48, Son Güncelleme:

Beşiktaş evinde Karabük'e patladı! Gol yağmuru...

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş sahasında Karabükspor'u 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Pepe, 27. ve 83. dakikalarda Talisca, 59. ve 90+2. dakikalarda Vagner Love kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40'a yükseltip zirve takibini sürdürürken, Karabükspor 12 puanla ligin son sırasında kaldı.

Stat: Vodafone Park 
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen 
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 56 Vida), Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 76 Lens), Negredo (Dk. 56 Vagner Love) 
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş (Dk. 76 Murat Akın), Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Skulason, Osman Çelik, Ibanez, Ergin Keleş (Dk. 67 Kage), Bliznichenko (Dk. 37 Stahl), Alexe 
Goller: Dk. 14 Pepe, Dk. 27 ve 83 Talisca, Dk. 59 ve 90+2 Vagner Love (Beşiktaş) 
Sarı kartlar: Dk. 37 Osman Çelik (Kardemir Karabükspor), Dk. 45 Oğuzhan Özyakup, Dk. 68 Hutchinson, Dk. 78 Adriano (Beşiktaş) 

Beşiktaş evinde Karabüke patladı Gol yağmuru...

MAÇIN GOL DAKİKALARI
14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Gökhan Gönül kafayla arka bölüme gönderdi. Pepe müsait pozisyonda altıpastan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0 
27. dakikada Beşiktaş ikinci golünü buldu. Babel soldan içeri taşıdığı topu ceza sahasına çıkardı. Talisca'nın gelişine vurduğu top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan siyah-beyazlı oyuncunun ikinci şutunda Kardemir Karabükspor savunması bir kez daha gole izin vermezken, Talisca üçüncü denemesinde şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
59. dakikada Beşiktaş skoru 3-0'a taşıdı. Sol taraftan ceza sahasına giren Adriano'nun yerden ortasında altıpasta topa dokunan Vagner Love, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 
83. dakikada Beşiktaş farkı 4'e çıkardı. Siyah-beyazlı takımın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Talisca uzak mesafeden meşin yuvarlağa sert vurdu. Brezilyalı futbolcunun falsolu vuruşunda, iki yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 4-0 
90+2. dakikada Beşiktaş beşinci golünü buldu. Quaresma'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın ayağıyla müdahalesine rağmen filelere gitti: 5-0 

BABEL İLK 11
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı kart cezası nedeniyle Bursaspor karşısında görev alamayan Ryan Babel'in yanı sıra sakatlığı dolayısıyla aynı durumu yaşayan Atiba Hutchinson'u, Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
 
Bu oyuncuların formayı geri almasının ardından Bursaspor karşısında ilk 11'de şans bulan Domagoj Vida ile Jeremain Lens, yedekler arasında yer aldı. Hutchinson'un sakatlığı sırasında Bursaspor karşısında ön liberoda oynayan Gary Medel, Kardemir Karabükspor mücadelesinde Pepe ile savunmanın göbeğinde görev yaptı. 

FORVET HATTINDA YİNE NEGREDO 
Siyah-beyazlı ekipte son haftalarda olduğu gibi Kardemir Karabükspor mücadelesinde forvet hattında Alvaro Negredo, şans buldu. 
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Vagner Love yedek soyunurken, bir diğer forvet oyuncusu Cyle Larin ise kadroya dahil edilmedi. 
Siyah-beyazlılarda Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Tolgay Arslan ve Mustafa Pektemek de yedekler arasında yer aldı. Genç oyuncular Fatih Aksoy ile Alpay Çelebi de ilerleyen dakikalar için şans bekledi. 

NECİP UYSAL, KIRMIZI KART CEZALISI 
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı rövanş maçında kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Dusko Tosic ile Gökhan Töre de Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kadroda yer bulamadı. 

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN STAT DOLDU 
Siyah-beyazlı taraftarlar, soğuk havaya rağmen Vodafone Park tribünlerini doldurdu. Mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi. Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Farkında Ol Destek Ol Epilepsi İçin Bak" yazılı pankartla çıktı.

Beşiktaş evinde Karabüke patladı Gol yağmuru...

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