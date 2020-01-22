Haber Giriş: 22.01.2020 - 23:42,
Beşiktaş - Erzurumspor maçının ardından Abdoulay Diaby: ''İyi değiliz, çok üzgünüz''
Beşiktaş'ın Erzurumspor'a 3-2 yenildiği maçta takımının ilk golünü atan Abdoulay Diaby, karşılaşmanın ardından konuştu.
Abdoulay Diaby, maçın ardından verdiği demeçte şu sözleri kullandı;
''Söylenecek çok bir şey yok. Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. İyi performans ortaya koyamadık. Çok üzgünüz... İyi değiliz''
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