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GeriFutbol Beşiktaş - Erzurumspor maçının ardından Abdoulay Diaby: ''İyi değiliz, çok üzgünüz''
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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2020 - 23:42,Son Güncelleme:/

Beşiktaş - Erzurumspor maçının ardından Abdoulay Diaby: ''İyi değiliz, çok üzgünüz''

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Beşiktaş - Erzurumspor maçının ardından Abdoulay Diaby: ''İyi değiliz, çok üzgünüz''

Beşiktaş'ın Erzurumspor'a 3-2 yenildiği maçta takımının ilk golünü atan Abdoulay Diaby, karşılaşmanın ardından konuştu.

Abdoulay Diaby, maçın ardından verdiği demeçte şu sözleri kullandı;

''Söylenecek çok bir şey yok. Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. İyi performans ortaya koyamadık. Çok üzgünüz... İyi değiliz''


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