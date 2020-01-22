Beşiktaş - Erzurumspor maçının ardından Abdoulay Diaby: ''İyi değiliz, çok üzgünüz''

Abdoulay Diaby, maçın ardından verdiği demeçte şu sözleri kullandı;

''Söylenecek çok bir şey yok. Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. İyi performans ortaya koyamadık. Çok üzgünüz... İyi değiliz''





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