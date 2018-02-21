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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
21.02.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Cenk Tosun'u arıyor!

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Spor Toto Süper Lig'de son maçlarda zorlanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e 5-0 mağlup olan Beşiktaş, Everton'a transfer olan Cenk Tosun sonrası forvetlerinden yeterli katkıyı alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekipte forvet hattında görev alan Vagner Love, Alvaro Negredo ve Mustafa Pektemek, son 9 resmi karşılaşmada fileleri havalandırmakta zorlanırken, performanslarıyla da Cenk Tosun'u arattı.

Beşiktaş, eski oyuncusunun yokluğunda Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek, bu 9 karşılaşmadaki 17 golün sadece 7'sine imza atabildi.

Bu resmi maçlarda takım olarak 1,8 ortalama yakalayan Beşiktaş'ta forvet oyuncuların yüzdesi 0,7'de kaldı.
Siyah-beyazlılar, söz konusu 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş, bu süreçteki 2 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.

7 GOLÜN 4'NÜ TÜRKİYE KUPASI'NDA ATTILAR

Süper Lig ve Avrupa'da beklentileri karşılamakta zorlanan Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek, Türkiye Kupası'nda daha fazla etkili oldu.
Beşiktaş, son 9 resmi karşılaşmanın 5'ini ligde yaparken, bu üç oyuncu 3 lig golüne imza atabildi.

Siyah-beyazlı ekip, forvet oyuncularının etkisiz kaldığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle zirvenin uzağında kaldı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşmasında ise hüsrana uğradı. Maç boyunca sadece 2 pozisyon bulabilen ve bunların birini Vagner Love ile değerlendiremeyen siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlıların forvet hattı lig ve Avrupa gibi iki önemli kulvarda gereken katkıyı veremezken, Türkiye Kupası'nda ise daha fazla etkili oldu. 9 resmi karşılaşmanın 3'ünü Türkiye Kupası'nda oynayan Beşiktaş'ta forvetteki isimlerden Mustafa Pektemek, bu kulvarda takımına 3 gol kazandırdı. Sezon başından beri performansını yükseltemeyen Negredo ise Türkiye Kupası'nda fileleri bir kez havalandırabildi.

VAGNER LOVE'DAN 2 GOL

Cenk Tosun'un Everton'a gitmesinin ardından Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Vagner Love, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 2 kez gol sevinci yaşayabildi.
Siyah-beyazlı ekipte şu ana dek 5 karşılaşmaya çıkan ve bunların 3'ünde ilk 11'de şans bulan Love, ligdeki Kardemir Karabükspor maçında fileleri 2 kez havalandırabildi. Beşiktaş'ta 5 maçta toplam 259 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu, 129,5 dakikada bir gol kaydedebildi.

NEGREDO YİNE KAYIP

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Negredo, Cenk Tosun sonrası yakaladığı şansı da iyi kullanamadı.
Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından ilk 11'de daha fazla şans bulan İspanyol oyuncu da Vagner Love gibi 2 gol atabildi.
Son 9 karşılaşmanın 6'sında şans bulan ve bunların 5'inde ilk 11'de sahaya çıkan Negredo, toplam 417 dakika süre aldı. Alvaro Negredo, 208,5 dakikada bir gol sevinci yaşarken, son 2 karşılaşmada ilk 11'deki yerini Vagner Love'a kaptırdı.

MUSTAFA PEKTEMEK SADECE KUPADA ETKİLİ OLDU

Beşiktaş'ta diğer forvet oyuncuların arkasında kalan ve daha çok Türkiye Kupası'nda tercih edilen Mustafa Pektemek, kupada 3 kez takımına gol kazandırdı.
Cenk Tosun sonrası ligde sadece Bursaspor karşılaşmasında 10 dakika şans bulabilen Mustafa, Türkiye Kupası'nda takımının yaptığı 3 karşılaşmada birer kez fileleri havalandırdı.

TALİSCA, DAHA ÇOK ATTI

Siyah-beyazlı ekipte forvet oyuncuların beklentilerin altında kaldığı 9 resmi karşılaşmada Anderson Talisca; Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek'in toplamı kadar gol attı.
Beşiktaş'ın üç oyuncusu toplam 7 gole imza atarken Talisca, Cenk Tosun'un ardından rakip fileleri 7 kez havalandırdı.
Siyah-beyazlı ekipte söz konusu 9 karşılaşmada savunma oyuncuları Adriano Correia ile Pepe de birer kez gol attı. Beşiktaş'ta ön libero olarak görev alan Atiba Hutchinson da bu süreçte bir kez gol sevinci yaşadı.

- SON 9 KARŞILAŞMA

Beşiktaş'ın son 9 resmi karşılaşmadaki gol dağılımı şöyle:

Maç Sonuç Goller
Osmanlıspor-Beşiktaş (Kupa) 2-1 Mustafa Pektemek
Antalyaspor-Beşiktaş (Süper Lig) 1-2 Talisca (2)
Beşiktaş-Kasımpaşa (Süper Lig) 2-1 Talisca (2)
Beşiktaş-Gençlerbirliği (Kupa) 3-1 Mustafa Pektemek, Negredo, Talisca
Bursaspor-Beşiktaş (Süper Lig) 2-2 Adriano, Negredo
Gençlerbirliği-Beşiktaş (Kupa) 0-1 Mustafa Pektemek
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Süper Lig) 5-0 Pepe, Talisca (2), Vagner Love (2)
Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Süper Lig) 1-1 Hutchinson
Bayern Münih-Beşiktaş (Şampiyonlar Ligi) 5-0

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