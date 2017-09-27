Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş borsada da kazandı!

Beşiktaş borsada da kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle başladı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Beşiktaş futbol takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla G grubunda puanını 6'ya çıkaran ve grupta liderliğini devam ettiren Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 1,53 yükselişle 4,65 TL'den başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,37değer kaybıyla 2,69 TL'den, Galatasaray hisseleri yatay seyirle 7,74 TL'den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,12 gerileyerek 34,72 TL'den alıcı buluyor

BeşiktaşLeipzigBorsa
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL