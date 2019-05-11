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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.05.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Beşiktaş başkanını seçiyor! İki aday...

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Beşiktaş başkanını seçiyor! İki aday...

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak. Genel kurulda, mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay, yeni dönem başkanlığı için yarışacak.

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 204 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Fikret Orman beyaz, Hürser Tekinoktay ise sarı renkli zarfla genel kurulda başkanlık yarışı verecek.
Ayrıca, genel kurulda denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarında da seçim olacak. Seçme ve sicil kurulunda 3, denetim ile disiplin kurullarında ise ikişer liste seçime girecek.

- Yönetim kurulunda üye sayısı düşecek

Beşiktaş Kulübünde yarınki seçimden itibaren bir başkan ve 13 yönetim kurulu üyesi görev yapacak.

Siyah-beyazlı kulübün 15 Eylül 2018'de gerçekleştirilen tüzük tadil kongresinde kulüp yönetim kurulu üye sayısının 16'dan 14'e düşmesi yönündeki talep kabul edilmişti.

Buna göre geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmişti.

- Fikret Orman'ın listesi

Fikret Orman'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre

Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu

Beşiktaş başkanını seçiyor İki aday...

- Hürser Tekinoktay'ın listesi

Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listesi ise şu isimlerden oluştu:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Engin Bayraktutan, Mehmet Serkan Ergin

- Fikret Orman'ın 5. kongresi

Siyah-beyazlı kulübün başkanlığına ilk olarak 25 Mart 2012'de seçilen Fikret Orman, 7 yılı aşkın görev süresi içinde 5. kez seçime girecek.

Orman, kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından 2012'deki olağanüstü seçimli genel kurulda Bülent Deriş ve Nazmi Koca ile yarıştı. Seçimlerde kullanılan 4 bin 545 oyun 4 bin 27'sini alan Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanı oldu.

Fikret Orman, tüzük gereği 16 Haziran 2013'te yapılan seçimde ise bu dönem yönetim kurulunda yer verdiği Serdal Adalı karşısında seçimi kazandı. Söz konusu kongrede 5 bin 988 geçerli oyun 3 bin 850'sini alan Fikret Orman, 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.

16 Mayıs 2016'daki seçime tek aday olarak giren Orman, kullanılan oyların 3 bin 658'ini alarak başkanlığını sürdürdü.

Orman, 16 Ekim 2018'de gerçekleştirilen seçime bir kez daha tek aday olarak girerken, bu sefer geçerli oyların 1911'ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

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