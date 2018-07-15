Beşiktaş Ansarifard transferi için bastırıyor!
Yeni sezon öncesinde kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, İranlı golcü Karim Ansarifard ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Yunanistan'ın önde gelen internet sitelerinden Contra, Beşiktaş'ın Karim Ansarifard ile anlaştığını ve İranlı forvetin İstanbul'daki yeni kulübüne imza atmak için haber beklediğini iddia etti.
Şu anda Barcelona'da tatilde bulunan İranlı oyuncunun yarın başlayacak olan Olympiakos kampına katılma konusunda halen çekimser olduğu iddia edildi.
DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI
Öte yandan İran basını da, Beşiktaş'ın golcü Karim Ansarifard'ı transfer etmek için çalıştığını öne sürdü.
İran basınına göre Fenerbahçe'nin de takibinde olan İranlı golcü Karim, Rusya'daki Dünya Kupası'nda boy göstermişti.
Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Karim Ansarifard senelik 400 bin euro kazanıyor.
2020 yılına kadar Yunan temsilcisiyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 4 milyon euro olarak görünüyor. (Fotomaç)
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