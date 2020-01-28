Beşiktaş, Abdullah Avcı kulüp bulana kadar para ödeyecek!

11 Haziran 2019'da 3 yıllık sözleşme yapılan Avcı, FIFA kuralları gereği hiç çalışmasa dahi mukavelesinin kalan 2.5 yıllık bölümünde yer alan ücreti alma hakkına sahip.

Ancak tecrübeli teknik adam, başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşme sonrasında siyah beyazlı kulübe bazı konularda kolaylık sağladı.

FARK ÖDENECEK

Yapılan anlaşmaya göre Abdullah Avcı, çalışmadığı dönem içerisinde ‘sözleşmesi aynen sürüyormuş gibi’ maaşını almaya devam edecek.

Eğer bir kulüple anlaşırsa ve buradan kazanacağı para Beşiktaş’takinden az olursa, aradaki farkı siyah beyazlı kulüp karşılayacak. Arada fark olmazsa, Avcı’ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın