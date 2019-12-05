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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.12.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Beşiktaş - 24Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz

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Beşiktaş - 24Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz

Beşiktaş Kulübü, bugün Türkiye Kupası’nda oynanacak olan 24Erzincanspor müsabakasının kadın taraftarlara ücretsiz olacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bu akşam 24Erzincanspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasının kadınlara ücretsiz olacağını bildirdi. Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türk kadınına, 5 Aralık 1934 tarihinde ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanındı ve bu tarih Dünya Kadın Hakları Günü adıyla kutlanmaya başlandı.

Bu anlamlı ve özel günde Passolig sahibi kadın taraftarlarımızı, Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor ile bugün saat 20.45’te Vodafone Park’ta oynayacağı maçı ücretsiz olarak izlemeye davet ediyoruz.

Passolig sahibi kadın taraftarlarımız, maçın başlama saatine kadar Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nde ücretsiz bilet yüklemelerini yaptırabilirler.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, bu vesileyle Türk kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ verilmesine öncülük eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.”

 

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