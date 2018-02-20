Beşiktaş 10 kişi olsa da, en iyi savunma hücum...
Yazarımız Kenan Başaran, Bayern Münih - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi
Bayern zaten favoriydi. Vida’nın atılmasıyla da ‘ağır favori’ haline geldi Almanlar…
Oysa Beşiktaş maça çok iyi başladı Vida atılana kadar neredeyse başa baş bir oyun vardı.
Ancak Vida’dan sonra ister istemez maç Beşiktaş yarı sahasına sıkıştı. Tek kale görünümündeki maçta her şeye rağmen Vagner Love çok önemli bir fırsatı kullanamadı. Golden önce de Beşiktaş 10 kişi olmasına rağmen Bayern kalesini zorladı.
Yenebilecek golleri savuşturduk ama Müller’in ayağından ucuz bir gol yedik.
Yine de Beşiktaş, ilk 45 dakikada gurur duyulacak bir direnç gösterdi.
Tam da o 70’lerde Beşiktaş tribünlerinden yükselen Sebahattin Ali’nin sözlerinde olduğu gibi: “Başın öne eğilmsein Kartal…”
Güneş, Vida atılınca hemen Tosic’i oyuna almak istedi ancak takım öyle bir savunma yaptı ki Sırp futbolcuyu alma kararını erteledi.
İkinci devre Beşiktaş’ın 10 kişi olmasına rağmen tempoyu düşürmeye yönelik bir oyun kurgulaması lazım.
Uzun toplarla Vagner’i mümkün olduğunca sık beslemeli.
İlk devrenin yıldızı Fabri’ydi…
Münih, 1-0 yeterli bulmayacaktır. Beşiktaş, daha cesaretle kontralara çıkmalı. En iyi savunma hücumdur şiaranı unutmamalı. 10 kişi olsa da buna cüret etmeli ki rakip pabucun pahalı olduğunu görsün.
Gömülürse, ikinci hatta üçüncü gol kaçınılmaz olur..
Yorumları Göster
Yorumları Gizle