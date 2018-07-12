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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
12.07.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Berkan Emir: "Göztepe her zaman hayalini kurduğum bir takımdı"

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Berkan Emir: "Göztepe her zaman hayalini kurduğum bir takımdı"

Göztepe'nin yeni transferi Berkan Emir, sarı-kırmızılı ekibin her zaman hayalini kurduğu bir takım olduğunu söyledi.

Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren Göztepe, Alanyaspor'dan transfer ettiği 30 yaşındaki Berkan Emir'i de takıma dahil etti. 

Deneyimli futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takıma çok kısa bir önce katıldığını, güzel bir ortamda çalışmalara başladığını aktardı. 

Takıma yeni katılmasına rağmen çok güzel bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Berkan, sezon başı kampların zor olduğunu vurguladı. 

"ŞU AN KARİYERİMİN ZİRVESİNDEYİM DİYEBİLİRİM"

Göztepe'de olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Berkan, şöyle devam etti: 

"Benim her zaman hedeflerim var ve şu an kariyerimin zirvesindeyim diyebilirim. Göztepe her zaman hayalini kurduğum bir takımdı. Her futbolcu taraftarı iyi olan bir takımda oynamak ister. Ben de bu konuda şanslıyım. Buraya geldim çok hırslı ve heyecanlıyım. Taraftarlarımızın da her zaman arkamızda durmasını istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini sahada vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." 

İzmir ekibinde mücadele edeceği için mutlu olduğunu ifade eden Berkan Emir, transferinde katkısı olanlara teşekkür etti. 

Göztepe taraftarının takımlarına her zaman sahip çıktığını vurgulayan defans oyuncusu, bunu tüm Türkiye'nin bildiğini kaydetti. 

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Yeni sezonda Göztepe'nin formasını giyeceğini ve rakiplerine karşı mücadele edeceğini anlatan sarı-kırmızılı futbolcu, bunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. 

Berkan Emir, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Sahaya çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyor ve hayalini kuruyorum. Sahada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz profesyonel oyuncularız ve tabiri caizse sahada babam olsa tanımam. Rakibin kim olduğu önemli değil Göztepe formasıyla terimi akıtacağım."

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