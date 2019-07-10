Benoit Poulain resmen Kayserispor'da! | Transfer haberleri...
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fransız stoper Benoit Poulain ile anlaştıklarını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da Başkan Erol Bedir, açıklamada bulundu.
Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Bedir, Galatasaray’dan Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor ile Fenerbahçe’den Yaser Subaşı’yı 1 yıl kiralık olarak transfer ettiklerini açıkladı.
Başkan Bedir, bu iki futbolcunun transferinin Deniz Türüç transferiyle alakası olmadığını söyledi.
BENOIT POULAIN, KAYSERİSPOR'DA!
Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, geçen sezonu Belçika’nın Brugge takımında geçiren Fransız stoper Benoit Poulain ile anlaştı.
Kayseri’ye gelen 31 yaşındaki Benoit Poulain’in sözleşmeyi imzaladığı ve bu akşam yapılacak antrenmana çıkmasının beklendiği belirtildi.
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