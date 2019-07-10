Benin'i 1-0 yenen Senegal, yarı finale çıktı
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Benin'i 1-0 mağlup eden Senegal, yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Senegal ile Benin, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede Senegal, 70. dakikada Idrissa Gueye'nin attığı golle rakibini 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Benin'de Olivier Verdon, 83. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Senegal, Madagaskar ile Tunus arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
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