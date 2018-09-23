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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.09.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Benfica'nın başı büyük dertte

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Benfica'nın başı büyük dertte

Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nin dışına atan Benfica’nın başı büyük dertte. Portekiz basını bir süredir Lizbon ekibinin yöneticilerinin hakemlere hayat kadını gönderdiği iddiasıyla çalkalanıyordu. Bu iddialar üzerine savcılık toplan 30 ayrı suçtan kulüp aleyhine dava açtı.

Birkaç hafta önce, Portekiz'in en popüler kulübü Benfica'nın yöneticilerinin başını derde sokacak bir dizi e-posta ülke basınında dolaşmaya başladı. O e-postalarda, kulüp yöneticilerinin maçları manipüle etme girişimleri ortaya konuluyordu. İddiaları Portekiz Savcılığı araştırma altına alırken, inanılmaz bir sızıntı ortaya çıktı. Gazetelere göre, e-postalarda Benfica yöneticilerinin hakemlere hayat kadını temin ettiği görüntülerine ulaşıldı.

Benfica'nın eski hukuk danışmanı Paulo Gonçalves ve Portekiz Futbol Ligi'nin temsilcisi olan Nuno Cabral'ın rızasıyla bu ilişki ağının kurulduğu iddia edildi. Portekizli medyası, Cabral'ın Benfica liderinin bu rüşvetlerin gerçekleştirmesinde yardımı olan kişi olduğunu ortaya koydu.

Dava “E-toupeira” isimli e-posta adresinden gelen bilgiler ışığında olarak ortaya çıktı. Savcılık toplam 30 ayrı suçtan kulüp aleyhine dava açtı ve Benfica’nın haklarının 6 ay ile 3 yıl arasında askıya alınmasını istedi. Buna ek olarak büyük bir para cezası da gündemde.

Benfica yönetimi iddiaların reddederek, “Bu hikayenin başlangıcından bu yana açıkladığımız sağlam ve net tutumumuzu sürdürüyoruz. Bu süreçte herhangi bir suçlamayı haklı çıkarabilecek hiçbir kanıt yoktur. Bu saçma ve gerçek dışı suçlamaları ortadan kaldırmak için mümkün olan her şeyi yapacağız" mesajı yayımlandı.

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