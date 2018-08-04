Benfica'nın 3 silahı var!
Şampiyonlar Ligi Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos’ta Portekiz’de Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de, yavaş yavaş oyun planı ve taktik şekillenmeye başladı.
Rakibini analiz eden teknik direktör Phillip Cocu ve ekibi, futbolculara Benfica’nın artıları ve eksilerini anlattı. Söz konusu toplantılarda Cocu ve kurmayları, rakibin üç silahına özellikle dikkat çekti
Tek tek hataları gösterip, anlattı
Cocu toplantının ilk bölümünde oynadıkları maçlardaki hataları gösterdi. Sonra rakiplerini analiz etti:
Benfica’nın tempolu ve coşkulu oynayan bir ekip olduğuna dikkat çeken Cocu, takımdan maçın kontrolünü bırakmamasını istedi.
Rakibin yüksek pres gücüne karşı dirençli olunması gerektiğinin altı çizildi.
Hücumdayken yapılacak top kayıplarının rakibin hızlı kontrataklarına davetiye çıkaracağına dikkat çekildi.
Karşımızda kimse duramaz!
Toplantının 3. bölümünde Benfica’nın da eksikleri olduğunu belirten Phillip Cocu, “Özellikle hücumdayken defansları büyük boşluklar verebiliyor. Bu nedenle Benfica saldırırken topu çalıp çok hızlı hücuma çıkıp onların bu boşluklarını değerlendirmeliyiz” dedi. Hollandalı ayrıca, “Disiplini bozmadan mücadele ederseniz karşınızda dünyanın hiçbir takımı duramaz” diye konuştu.
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