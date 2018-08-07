UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Portekiz ekibi Benfica'yla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, 44. sezonunu geçireceği uluslararası arenada 221. maçına çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 220 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 94 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 274 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 326 gol gördü.



Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında deplasman karnesini düzeltti. Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı. Fenerbahçe, son 8 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 28 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 10 kez de yenildi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki resmi maçlarda dış sahada aldığı 27 galibiyetin 10'u da son 8 yılda elde etmiş oldu.

Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis 438 Benfica - Fenerbahçe 3 2,5Üst 1,85 2457 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 438 Benfica - Fenerbahçe 3 11,40 %78,92 X3,40 %5,38 25,00 %15,70

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde deplasmanda bugüne dek 111 maçta 62 yenilgi aldı. Yaptığı 111 maçta sarı-lacivertli ekip ayrıca 27 galibiyet ve 22 beraberlik alarak sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 114 gol atarken, kalesinde 206 gol gördü.



Avrupa kupalarındaki başarıları



Avrupa'daki en büyük başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti. Tarihinde Avrupa'da bir yarı final, iki kez de çeyrek final gören Fenerbahçe, ilk büyük başarısını 1963-1964 sezonunda yaşadı.

Yugoslav teknik direktör Miroslav Kokotovic yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Rumen ekip Petrolul Ploiesti ve Kuzey İrlanda takımı Linfield'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Macarların ünlü takımı MTK Budapeşte'yle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup etti. O zamanki kural gereği yarı finale çıkacak takımı tarafsız sahada yapılacak maç belirledi. İtalya'da oynanan maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda ise Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler, iyi bir performans sergilediği sezonda İngiltere'nin Chelsea takımını İstanbul'da ilk maçta 2-1 yendi. İkinci maçı Londra'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadı. Kocaman'ın öğrencileri, 2012-2013 sezonunda yarı final oynadığı organizasyonda finali kıl payı kaçırdı. İlk maçta Kadıköy'de 1-0 yendiği Benfica'ya deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da final oynama şansını yakalayamadı.



En golcü Alex, en çok forma giyen Volkan Demirel



Fenerbahçe'de Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcu unvanı Alex de Souza'da. Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra kariyerini ülkesi Brezilya'da noktalayan Alex, 61 Avrupa kupası maçında 15 gol kaydetti. Sarı-lacivertli formayı Avrupa kupalarında en fazla giyen futbolcu ise Volkan Demirel. Takımda 17. sezonunu geçiren tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında 86 maçta görev yaptı.

En farklı galibiyet ve yenilgiler

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetlerini 1994-1995 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda Azerbaycan'ın Turan, 2006-2007 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ve 2008-2009 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına karşı 5-0'lık skorlarla aldı. Fenerbahçe en farklı yenilgisini ise 1975-1976 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica karşısında 7-0'lık skorla yaşadı. Sarı-lacivertlilerin, 1992-1993 yılında UEFA Kupası ikinci turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında, Çekya ekibi Sigma Olomouc'a karşı 7-1'lik yenilgisi de bulunuyor.



Fenerbahçe'nin Avrupa'daki ilkleri



Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki ilkleri şöyle:

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımına karşı oynadı. Avrupa kupaları tarihinde ilk galibiyetini 23 Eylül 1959'da Macar Csepel takımı karşısında alan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının ilk deplasman galibiyetini de bu maçta elde etti. Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Macaristan'da Csepel'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti. Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda temsil eden ilk takım oldu.

UEFA Kupası tarihinin ilk golünü 1971-1972 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ferençvaroş maçında sarı-lacivertli futbolcu Yaşar Mumcu attı. Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Can Bartu, 100. golünü İsrailli Haim Revivo ve 200. golünü Brezilyalı Fabio Bilica kaydetti.

Fenerbahçe’nin play-off turu rakibi belli oldu

Fenerbahçe’nin turu geçmesi halinde play-off turu rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda PAOK-Sparta Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve ilk maçı İstanbul’da oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmelerinin kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı.

Buna göre Fenerbahçe; Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Portekiz ekibi Benfica’yı elemesi halinde play-off turunda PAOK-Sparta Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Fenerbahçe yoğun maç programıyla sezona giriyor

Sarı-lacivertliler, 3 haftalık periyotta zorlu karşılaşmalara çıkacak. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile 2, Süper Lig'de 3 maç yapacak Fenerbahçe, Avrupa mücadelesinde play-off turuna yükselirse üç haftalık periyotta toplam 7 maça çıkmış olacak



Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonuna yoğun maç programıyla başlayacak. Son 9 sezondur yer alamadığı Avrupa'nın bir numaralı kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda bu akşam Benfica ile karşılaşacak sarı-lacivertli takım, 3 haftalık periyotta şu anki programa göre 5 maç yapacak. Fenerbahçe, Avrupa'da play-off turuna yükselirse bu süreçte 2 maça daha çıkacak ve 3 haftalık periyodu 7 maçla tamamlamış olacak.

Benfica karşısında yeni sezonda ilk resmi maçını oynayacak Fenerbahçe, 11 Ağustos Cumartesi günü ise Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki ilk maçına Bursaspor karşısında çıkacak. Bursaspor maçından 3 gün sonra 14 Ağustos Salı günü Benfica'yı ağırlayacak Fenerbahçe'yi daha sonra ligde 2 zorlu deplasman bekliyor. İlk olarak Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. Malatya ve Göztepe deplasmanlarının tarihleri henüz açıklanmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları ise 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.



26 günde 6 hazırlık maçı



Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 26 günde 6 karşılaşma oynadı. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor'la oynayan sarı-lacivertliler, daha sonra ilk kamp çalışması için 10-18 Temmuz'da İsviçre'nin Lozan kentinde bulundu. Burada 13 Temmuz'da Lozan, 18 Temmuz'da da İngiltere'nin Fulham takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, hazırlık sürecinde seyircisi önünde ilk maçını ise 21 Temmuz'da Hollanda'nın Feyenoord takımıyla yaptı. Daha sonra İzmir'de 4 günlük bir kamp süreci geçiren Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a döndü. İtalya'nın Cagliari takımını 1 Ağustos'ta ağırlayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla hazırlık maçlarını noktaladı.

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