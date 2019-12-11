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Futbol
11.12.2019 - 01:35, Son Güncelleme:

Benfica 3-0 Zenit

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Benfica 3-0 Zenit

Benfica, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki son maçında Zenit'i 3-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Benfica ile Zenit karşı karşıya geldi. Benfica sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 7'ye yükselterek UEFA Avrupa Ligi'ne kalma hakkı kazandı.

Benfica ile Rusya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Zenit'in de puanı 7 olmasına karşın bu karşılaşmayla ikili averajı kaybetti ve son sırada kaldı.

Benfica'nın gollerini 47. dakikada Cervi, 58. dakikada Pizzi ve 79. dakikada Azmoun kendi kalesine attı. Zenit, 56. dakikada Douglas Santos'un gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

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