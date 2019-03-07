Beck'ten Ozan Kabak yorumu: Anormal...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeck'ten Ozan Kabak yorumu: Anormal...
GeriFutbol Beck'ten Ozan Kabak yorumu: Anormal...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.03.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Beck'ten Ozan Kabak yorumu: Anormal...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beck'ten Ozan Kabak yorumu: Anormal...

Andreas Beck, devre arasında Galatasaray’dan 11 milyon Euro karşılığında transfer edilen yeni takım arkadaşı Ozan Kabak hakkında konuştu.

Türkiye’de Beşiktaş forması giydikten sonra geçen sezonun başında yetiştiği kulüp Stuttgart’a dönen Andreas Beck, devre arasında Galatasaray’dan 11 milyon Euro karşılığında transfer edilen yeni takım arkadaşı Ozan Kabak hakkında Fanatik’e açıklamalar yaptı.

Bundesliga’da küme düşmeme mücadelesi veren Kırmızı- Beyazlılar’ın, 5-1 kazandığı Hannover karşılaşmasıda 2 gol atan Ozan’a övgüler yağdıran Beck, şunları söyledi: “Açıkçası itiraf etmeliyim ki, Ozan’ı buraya gelmeden önce çok iyi tanımıyordum. Ancak onun olgunluğu ve hızlı bir şekilde öğrenme isteğini gördükten sonra ondan diğerleri gibi ben de çok etkilendim.”

'Çok istikrarlı oynuyor’

“Son maçta iki gol atmasına hiç şaşırmadım. Karşımızda büyük bir yetenek var. Elbette bir savunma oyuncusu olarak bir maçta iki gol atmak için şansın da yardımına ihtiyacınız vardır. Ancak Ozan, bu şans için çok çalıştı. Sadece gollerine odaklanmamak gerek. Son maçlarda çok istikrarlı oynuyor. Oyun içindeki konsantrasyonu çok yüksek. Kısa sürede başardıkları gerçekten dikkat çekici. Onun yaşı 18 olabilir. Ama göründüğünden çok daha olgun bir insan.”

‘Takıma katkısı çok fazla’

“Her şeyi çok hızlı ve başarılı şekilde yapıyor. 18 yaşındaki bir oyuncu için bu anormal bir durum! Bu özelliğiyle Bundesliga’ya uyumu daha çabuk olacak. Elbette Türkiye’ye göre Almanya futbolu daha çok taktik üzerine. Ama Ozan, bu süreci şu ana kadar mükemmel atlattı. Onun gelişiyle takım, daha istikrarlı bir hale geldi ve bu bizim için çok önemli bir katkı oldu.

Beckten Ozan Kabak yorumu: Anormal...

17 Ocak 2019

Stuttgart’a transfer olduktan sonra 1 hafta idmanlarda takımın diğer Türk oyuncusu Berkay Özcan sayesinde hocası ve takım arkadaşlarıyla iletişimini sağladı.

25 Ocak 2019

Berkay, Hamburg’a transfer olduktan sonra kulübün alt yapısında çalışan bir Türk hoca, Almanca konusunda ona destek verdi.

25 Şubat 2019

Ancak kulüp, Türk yıldızın daha çabuk dili öğrenmesi için bu hocayı alt yapıya geri yolladı.

27 Şubat 2019

Sadece İngilizce’si olan Ozan’a, tesislerde her hafta bazen 1 bazen de 2 saat ders vermesi için kulüp tarafından hoca tutuldu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

11
Ozan Kabak söke söke aldı, şimdi sıra o formada...
Ozan Kabak söke söke aldı, şimdi sıra o formada...
 

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih zirveye ortak oldu...

M’Gladbach 1-5 Bayern Münih (MAÇ ÖZET)Bayern Münih Bundesliga'da zirveye ortak oldu. Mönchengladbach deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılan Bavyera ekibi, Dortmund'un puan alamadığı haftada puanları 54'te eşitledi. Münih'e galibiyeti getiren golleri Javi Martinez, Thomas Müller, Serge Gnabry ve Robert Lewandowski (2) kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü Lars Stindl'den geldi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!

Manchester'da Solskjaer fırtınası! 17 maçta sadece 1 yenilgi...

Ergin Ataman'dan Barcelona açıklaması...

Real Madrid Fenerbahçe Beko basket maçı bu akşam şifresiz yayınlanacak