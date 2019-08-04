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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.08.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

BB Erzurumspor, Leo Schwechlen’e veda etti! Göztepe sesleri...

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BB Erzurumspor, Leo Schwechlen’e veda etti! Göztepe sesleri...

BB Erzurumspor, sol bek oyuncusu Leo Schwechlen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda etmesi sonucu yabancı oyuncuları ile yollarını ayırmaya devam ediyor.

Erzurum ekibi son olarak geride kalan sezonda takımda en çok süre alan 30 yaşında ki sol bek oyuncusu Leo Schwechlen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Mavi - Beyazlı ekip şu ifadelere yer verdi:

“Erzurumspor’umuza kattıkların için teşekkürler, yolun açık olsun Leo!”

Leo geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor forması ile 34 maça çıkarken 1 gol 1’de asist katkısı yapmıştı. Futbolcuyla Süper Lig ekiplerinden eski takımı Göztepe’nin ilgilendiği biliniyor.

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BB Erzurumspor, Leo Schwechlen’e veda etti Göztepe sesleri...

Göztepe'nin geçtiğimiz sezon son anda ligde kaldığı o anlar...

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