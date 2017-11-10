BB Erzurum teknik direktörü belli oldu! "Erzurumspor'la anlaşma sağladık"

Altıparmak, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.
Deneyimli çalıştırıcı BB Erzurumspor'la anlaştığını ilk kez Radyospor'da açıkladı!
İşte Mehmet Altıparmak'ın sözlerinden önemli satır başları:
'Transferi oyuncularımızın performansı belirleyecek'
"Erzurumspor'la anlaşma sağladık. Çok mutluyum. Elazığspor'da da iyi giden bir süreç vardı, ayrılmak zorunda kaldık. Elazığspor'da işimizi layikiyle yaptık. Şu anda Erzumspor'dayız. Oyuncu kalitesi, tesis, taraftar kitlesi tercih sebebimiz oldu. Bugün ilk antrenmanımıza çıkacağız. Sezon başı transfer döneminde en hızlı takımlardan birisiydi Erzurumspor, iyi bir kadro kurulmuştu. Her şey istediğiniz gibi olmuyor. Lige Erzurumspor iyi başlayamadı. Maçların hepsini deplasmanda oynamak takımı etkiledi diye düşünüyorum. Bizim tek amacımız devre arasına kadar toplayacağımız puanlarla üst sıraları yakalamak, Play-Off potasına girmek. Devre arasında hiç transfer yapmayabiliriz. Bunu oyuncularımızın performansı belirleyecek. Benim takımımda kim hak ederse o oynar. İyi bir takımımız var"
Hedef 3 puan!
"Amacımız Ümraniyespor maçını kazanmak. Rakibimizin gücünü biliyoruz, kendi gücümüzü de biliyoruz. Ümraniye maçındaki 3 puanla üst sıralara tırmanmak istiyoruz"