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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
08.02.2019 - 14:15, Son GÃ¼ncelleme:

Bayrak krizi! Shinji Kagawa...

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Bayrak krizi! Shinji Kagawa...

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Shinji Kagawa transferini duyurmak iÃ§in resmi Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf, GÃ¼ney Korelilerin sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k tepkisine neden oldu. SÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±m, daha sonra kaldÄ±rÄ±lsa da Korelilerin Ã¶fkesi dinmedi.

BeÅŸiktaÅŸ, Shinji Kagawa transferini sosyal medyadan Ã¼zerinde "BoÄŸaz'Ä±n SamurayÄ±" yazan bu illÃ¼strasyonla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak Siyah BeyazlÄ±lar'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rsel, JaponlarÄ±n YÃ¼kselen GÃ¼neÅŸ IÅŸÄ±ÄŸÄ± bayraÄŸÄ±nÄ± kullanmasÄ± bÃ¼yÃ¼k tepkilere neden oldu.

Japonya'nÄ±n Asya kÄ±tasÄ±ndaki yayÄ±lmacÄ± siyasetini sembolize eden bu bayraÄŸÄ±n Siyah BeyazlÄ± kulÃ¼p tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lmasÄ± GÃ¼ney Korelileri bir hayli kÄ±zdÄ±rdÄ±.

PaylaÅŸÄ±m, daha sonra kaldÄ±rÄ±lÄ±p Japonya'nÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki bayraÄŸÄ±yla gÃ¼ncellense de GÃ¼ney Korelilerin tepkisi dinmedi.

Kagawa'nÄ±n Ã¼lkesi Japonya'nÄ±n yayÄ±lmacÄ± politikalarÄ±nÄ± temsil eden YÃ¼kselen GÃ¼neÅŸ IÅŸÄ±ÄŸÄ± BayraÄŸÄ±, Ã¼lkenin 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda teslim olmasÄ± sonucunda deÄŸiÅŸtirilmiÅŸti.

Ne var ki Japonlar, bu bayraÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde elbiselerde, gazetelerde, ticari markalarda, mangalarda, animelerde ve video oyunlarÄ±nda kullanmaya devam ediyor.

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Bayrak krizi Shinji Kagawa...

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