Bayrak krizi! Shinji Kagawa...
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Shinji Kagawa transferini duyurmak iÃ§in resmi Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf, GÃ¼ney Korelilerin sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k tepkisine neden oldu. SÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±m, daha sonra kaldÄ±rÄ±lsa da Korelilerin Ã¶fkesi dinmedi.
BeÅŸiktaÅŸ, Shinji Kagawa transferini sosyal medyadan Ã¼zerinde "BoÄŸaz'Ä±n SamurayÄ±" yazan bu illÃ¼strasyonla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
Ancak Siyah BeyazlÄ±lar'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rsel, JaponlarÄ±n YÃ¼kselen GÃ¼neÅŸ IÅŸÄ±ÄŸÄ± bayraÄŸÄ±nÄ± kullanmasÄ± bÃ¼yÃ¼k tepkilere neden oldu.
Japonya'nÄ±n Asya kÄ±tasÄ±ndaki yayÄ±lmacÄ± siyasetini sembolize eden bu bayraÄŸÄ±n Siyah BeyazlÄ± kulÃ¼p tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lmasÄ± GÃ¼ney Korelileri bir hayli kÄ±zdÄ±rdÄ±.
PaylaÅŸÄ±m, daha sonra kaldÄ±rÄ±lÄ±p Japonya'nÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki bayraÄŸÄ±yla gÃ¼ncellense de GÃ¼ney Korelilerin tepkisi dinmedi.
Kagawa'nÄ±n Ã¼lkesi Japonya'nÄ±n yayÄ±lmacÄ± politikalarÄ±nÄ± temsil eden YÃ¼kselen GÃ¼neÅŸ IÅŸÄ±ÄŸÄ± BayraÄŸÄ±, Ã¼lkenin 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda teslim olmasÄ± sonucunda deÄŸiÅŸtirilmiÅŸti.
Ne var ki Japonlar, bu bayraÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde elbiselerde, gazetelerde, ticari markalarda, mangalarda, animelerde ve video oyunlarÄ±nda kullanmaya devam ediyor.
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