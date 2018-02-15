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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol Haberleri'Bayern Münih'ten daha iyiyiz'
Futbol 'Bayern Münih'ten daha iyiyiz'
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Futbol
15.02.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

'Bayern Münih'ten daha iyiyiz'

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Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak olan Bayern Münih maçı için, "Bayern Münih kadar biz de şanslıyız. Biz Bayern Münih'ten daha iyiyiz diyebilirim. Daha aşağı olduğumuzu düşündürecek hiçbir durum söz konusu değil" dedi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih maçından Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına, fikstür sıkışıklığından devre arasında Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili bir çok konuda Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"YARIŞ HEM YUKARIDA HEM DE AŞAĞIDA YENİ BAŞLAMŞ GİBİ"
Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için yarış hem yukarıda hem aşağıda yeni başlamış gibi diyen Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, "17 tane çok güzel ve güçlü takım var. Hepsi emek veriyorlar ve ter akıtıyorlar. Yarış hem yukarıda, hem aşağıda hem de ortalarda alabildiğine sanki yeni başlamış gibi çetin geçecek. Hem şampiyonluk için hem düşme hattı için böyle. Orta sıralardaki takımlarda daha yukarılara çıkabilmek için mücadele edecekler" diye konuştu.

"BAYERN MÜNİH KADAR BİZ DE ŞANSLIYIZ"
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda salı günü konuk olacakları Bayern Münih maçıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çebi, "Bayern Münih maçı tabii ki önemli. Sonuçta Türkiye'nin gururuyuz. Beşiktaş olarak temsil ediyoruz. Sırtımızda ağır sorumluluk ve yük var. Bayern Münih kadar bizde şanslıyız. Biz Bayern Münih'ten daha iyiyiz diyebilirim. Daha aşağı olduğumuzu düşündürecek hiçbir durum söz konusu değil. Biz de buraya gruplardan birinci çıkarak geldik. Bayern Münih için de zor bir takımız" dedi

"FİKSTÜRLE İŞİMİZ ŞU ANDA YOK"
Son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelen sıkışık fikstür ile ilgili düşüncelerini paylaşan Çebi, "Sezon başında planımızı ve hazırlıklarımızı kupa olacak, lig olacak ve Avrupa'da top oynayacağız diye yaptık. Sonuç itibariyle topu oynayacaksınız yani. Fikstür neyse ne. Fikstürle işimiz şu anda yok. İşimize bakacağız" açıklamasında bulundu.

"BULUNDUĞUM MEVKİ GEREĞİ BAŞKA BİR TAKIMIN HOCASI VE KAPTANININ MUHATABI OLAMAM"
Hafta sonunda oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından Volkan Demirel ve Aykut Kocaman'ın fikstür ile ilgili yaptıkları açıklamalar hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, "Ben Beşiktaş'ın ikinci başkanıyım. Bulunduğumuz mevki gereği ben bir başka takımın hocasının ve takım kaptanının ve futbolcusunun muhatabı olamam. Onlara gereken cevap zaten kulüpten verildi" şeklinde konuştu.

"CENK MUTSUZSA VE DÖNMEK İSTERSE KAPIMIZ AÇIK"
Devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un bir adaptasyon süreci geçirdiğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Kolay değil. Orası Premier Lig tabii ki. Bir adaptasyon süresi var. Yurt dışından bize bir sürü kreatif futbolcu geliyor. Sonuç itibariyle onlar da burada adaptasyon süreci geçiriyorlar. Cenk'in de böyle bir süreci var. Cenk, hepsinden daha iyi olacak. Cenk gelmek isterse kapımız her zaman açık. Ama bu durum şartlara bağlı. Cenk orada başarılı olsun istiyoruz. Orada bizi temsil ediyor. Asıl önceliğimiz Cenk'in mutluluğu ve başarısı. Ama orada aradığını bulamaz, mutsuzsa ve gelmek istiyorsa evladımızdır ve kapımız sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.

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