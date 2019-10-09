Bayern Münih'te Thomas Müller şoku!
Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'te Thomas Müller, ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Spor Arena Dış Haberler | Bayern Münih'te Thomas Müller şoku yaşanıyor... Bild'in haberine göre Bayern Münih'in tecrübeli futbolcusu Thomas Müller, takımdan ayrılmak istiyor.
10 yıldır Bayern forması giyen Müller'in teknik direktör Niko Kovac ile sorunlar yaşadığı ve Ocak ayında takımdan ayrılacağı kaydedildi.
Müller, bugüne kadar Bayern Münih formasıyla 495 maça çıkarken 186 gol ve 171 asist üretti. Yıldız futbolcu, takımı ile tam 21 kez kupa kazandı.
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