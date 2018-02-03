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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Bayern Münih, Mainz deplasmanını kayıpsız geçti
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Futbol
03.02.2018 - 20:48, Son Güncelleme:

Bayern Münih, Mainz deplasmanını kayıpsız geçti

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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Almanya Bundesliga 21'inci hafta maçında deplasmanda Mainz 05'i 2-0 mağlup etti.

Opel Arena'da oynanan müsabakada Münih ekibinin gollerini 33'te Franck Ribery ve 44'te James Rodriguez kaydetti. Bavyera temsilcisi bu galibiyetle puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Mainz 05 ise 20 puanda kaldı ve küme düşme hattından çıkamadı.

ÇAĞLAR'LI FREIBURG BERABERE KALDI
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg, Almanya Bundesliga 21'inci hafta maçında Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kaldı. Çağlar, bu maçta 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla Freiburg puanını 25 yaparken, Leverkusen de 35 puana yükseldi.

MALLI İLE KORKUT YENİŞEMEDİ
Öte yandan Almanya Bundesliga'nın 21'inci haftasında oynanan bir diğer maçta milli oyuncu Yunus Mallı'nın formasını giydiği Wolfsburg ile Türk teknik adam Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart 1-1 berabere kaldı.

Yunus Mallı'nın 90 dakika forma giydiği maçta Wolfsburg'un golü 24'üncü dakikada Divock Origi'den gelirken, Stuttgart'ın golü ise 61'inci dakikada eski Beşiktaşlı futbolcu Mario Gomez'in ayağından geldi. Bu sonuçla birlikte Wolfsburg 24, Stuttgart 21 puana yükseldi.

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