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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.02.2019 - 01:48, Son Güncelleme:

Bayern Münih kupada çeyrek finalde

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Bayern Münih kupada çeyrek finalde

 Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta Hertha Berlin 3. dakikada Maximilian Mittelstaedt'in golüye 1-0 öne geçti. Bayern Münih bu gole 7. dakikada Serge
Gnabry ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. 

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip 49. dakikada Serge Gnabry ile 2-1 öne geçti. Hertha Berlin 67. dakikada Davie Selke ile 2-2'lik eşitliği sağladığı maçta başka gol olmadı ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere sonuçlandı. 

Uzatmalara giden karşılaşmada Bayern Münih 98. dakikada Kingsley Coman ile bir gol daha buldu ve müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.  Bavyera ekibi böylelikle Almanya Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı. 

- Ahmed Kutucu'dan 1 gol, 1 asist 

Günün diğer karşılaşmasında Schalke 04, sahasında Düsseldorf'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.  Veltins Arena'da oynanan maçta Schalke 04 ilk yarıyı 30. dakikada Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu'nun attı golle 1-0 önde tamamladı.  İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 48. ve 87. dakikalarda Salif Sane ve 53. dakikada Mark Uth ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. 

Düsseldorf’un tek golü Rouwen Hennings'ten geldi. Mark Uth’un golünün asistini de yapan Ahmed Kutucu mavi beyazlı ekibin galibiyetinde önemli rol oynadı. 
Schalke 04 böylelikle Almanya Kupası'nda çeyrek finale çıktı. 

Öte yandan Holstein Kiel'i 1-0 yenen Augsburg ve Wolfsburg’u aynı skorla geçen Leipzig de çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldu. 

Almanya Kupası 3. turunda dün oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup eden Hamburg, Heidenheim, Paderborn ve Werder Bremen çeyrek finale yükselmişti. 

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