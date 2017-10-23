Bayern Münih ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak

LİGİN zirvesinde yer alan ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden iki takım arasındaki karşılaşma, çarşamba akşamı saat 20.30’da Leipzig’de. Bayern Münih, bu maça sakatlığı bulunan Thomas Müller’den yoksun çıkacak.
DFB Kupası’nda ikinci tur maç programı şöyle:
SALI
Düsseldorf - Mönchengladbach: 18.30
Leverkusen - Union Berlin: 18.30
Paderborn - Bochum: 18.30
Wehen - Schalke: 18.30
Magdeburg - Dortmund: 20.30
Schweinfurt - Frankfurt: 20.45
Mainz - Kiel: 20.30
Fürth - İngolstadt: 20.45
ÇARŞAMBA
Hertha - Köln: 18.30
Kaiserslautern - Stuttgart: 18.30
Osnabrück - Nürnberg: 18.30
Wolfsburg - Hannover: 18.30
Freiburg - Dynamo Dresden: 20.45
W. Bremen - Hoffenheim: 20.45
Regensburg - Heidenheim: 20.45
RB Leipzig - B. Münih: 20.45