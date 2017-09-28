Bayern Münih, Carlo Ancelotti ile yolları ayırıyor!

Sezona beklentilerden uzak başlayan Bayern Münih'te yönetim, teknik direktör Carlo Ancelotti'den rapor istedi.
ESPN'in haberine göre görüşme sonrasında Carlo Ancelotti'nin görevine son verildi. Bayern Münih yönetiminin gelişmeyi akşam saatlerinde duyurması bekleniyor.
Sport Bild'e konuşan Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenige, böyle bir yenilginin sonuçları olabileceğini belirtmişti. Bayern Münih koltuğunu bir süreliğine Willy Sagnol devralacak. Koltuk için adı geçen isimlerden biri ise eski Borussia Dortmund teknik direktörü Thomas Tuchel. (Goal)