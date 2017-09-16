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Bayern Münih 4 dedi

Münih ekibi kendi evinde Mainz'i 4-0'lık skorla geçti

Hürriyet Haber
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Almanya Ligi’nin 4.haftasında Bayern Münih sahasında Mainz 05 takımıyla kozlarını paylaştı. Allianz Arena Stadı’nda oynanan maçta Bayern, 4-0 kazanan taraf oldu.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 11.dakikada Müller, 23.dakikada Robben, 50 ve 77.dakikalarda ise Robert Lewandowski attı. Öte yandan maçta Joshua Kimmich 3 asist, Müller de 1 gol 1 asistle dikkat çekti.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Bayern Münih alınan bu sonucun ardından 9 puana yükseldi. Mainz ise haftayı moralsiz kapattı ve 3 puanda kaldı.

BundesligaBayern MunihMainz 05
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