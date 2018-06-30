Batuhan Karadeniz sürprizi! Transfer resmen açıklandı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Batuhan, futbola Beşiktaş PAF takımıyla başlamıştı.
27 yaşındaki oyuncu sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, Elazığspor, St. Galen, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor formaları giydi.
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