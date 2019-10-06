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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.10.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Batuhan Karadeniz şov!

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Batuhan Karadeniz şov!

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etti. Ev sahibi takımın golü 90. dakikadan Batuhan Karadeniz'den geldi.

Yaptığı güçlü transferlerle sezona iddialı başlayan TFF 2. Lig Kırmızı grup ekibi Bandırmaspor, 6. hafta mücadelesinde Tuzlaspor’u ağırladı. Bordo beyazlılar, uzatma dakikalarında Batuhan Karadeniz'in attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

Bu maça kadar ligde gol yemeyen Tuzlaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Bandırmaspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, ''Beş haftadır gol yememiş ve namağlup olarak evimize gelen Tuzlaspor’u geriden gelerek yendiğimiz için çok mutluyuz. Maçın geneline baktığımızda oyun olarak üstün olan taraf bizdik ve maça çok iyi başlayıp pozisyonlara giren taraftık. Kontraataktan yediğimiz gol sonrası oyun disiplininden asla kopmadık ve hep maçı çevirmek için üstün gayret sarfettik. İkinci yarı oyuna giren futbolcularımızın katkısıyla maçı çevirmeyi başardık. Oyuncularımızı göstermiş oldukları özveriden ve oyunlarından dolayı kutluyorum. Lig uzun, hemen Çarşamba günü oynayacağımız Kırşehir maçına odaklanıp iyi bir skor ile dönmek için bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız'' dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı grupta 16 puanlı Vanspor lider konumunda bulunuyor. Puanını 12'ye çıkaran namağlup Bandırmaspor ise 12 puanla 6. haftayı 4'üncü sırada tamamladı.

Slimani gollerine devam ediyor;

Batuhan Karadeniz şov

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