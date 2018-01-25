Konyaspor'dan "Mehmetçik" kıyafeti ile Afrin duası

Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek ve yeşil-beyazlı futbolcular, Afrin'e yönelik operasyona katılan ve sınır boylarında, kışlalarında nöbet tutan Mehmetçikler için bir video yayımladı.

Yabancı oyuncuların da yer aldığı, "Atiker Konyasporlu futbolcularımız ve teknik direktörümüzden Mehmetçik'e dua" başlığıyla sosyal medyada yayımlanan videoda, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Orkan Çınar, Deni Milosevic, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı, Mustapha Yatabare, Selim Ay, Emrullah Şalk, Mehdi Bourabia, Petar Filipovic, Vedat Bora, Moryke Fofana, Eren Albayrak, kaptan Ali Çamdalı ve teknik direktör Mehmet Özdilek, destek mesajını seslendirdi.

Atiker Konyasporlu futbolcuların "Mehmetçik Duası" çalışması için özel bir stant hazırlandı. Futbolcular için askeri kıyafetler temin edildi. Video, "Zeytin Dalı Harekatı" operasyonu kapsamında kara harekatına katılan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Mehmet Kuzu'nun "Ailene bir mesajın var mı?" sorusu üzerine, tankın üzerindeyken verdiği "Beklemesinler." cevabıyla başlıyor.

Futbolcular daha sonra, tek tek söz alarak Mehmetçikler için dua ediyor.

Vatanın bekası için kışlasında nöbet tutan, sınırda bayrağın gölgesini bekleyen, operasyonlara katılan bütün Mehmetçikler için hazırlandığı vurgulanan video, kaptan Ali Çamdalı’nın dev Türk bayrağını taşırken ekranda beliren "Allah'ım ordumuz, milletimiz yurdumuz sana emanet." duasıyla sona eriyor.

Videoda futbolcuların; "Afrin'e giden yiğide! Ailene bir mesajın var mı diye soruyor. Yüreği vatan aşkıyla kavrulan Mehmetçik!, Tıpkı 57. Alay gibi geri dönmeyi düşünmüyor… Söyleyin aileme… Beklemesinler beni diyor. Bu memleketin kahraman evlatları, kınalı kuzuları, yiğit komutanları. Gözümüz gönlümüz dualarımız sizinle… Güneş teninizi yakmasın, yağmur canınızı acıtmasın… Burnunuz kanamasın, ayağınıza taş değmesin, gözünüzden yaş düşmesin… Başınız öne eğilmesin. Bombalar, kurşunlar kılınıza zarar vermesin… Ocağınız tütsün hiç sönmesin. Sancağımız, bayrağımız yere inmesin, ezanımız dinmesin! Gidişiniz dönüşünüz su gibi olsun… Analarımızın duası, ak sütü, sizi tüm tehlikelerden korusun… Adımlarınız tüm dünyayı inletsin. Allah sizi iki cihanda da aziz eylesin… Allah'ım ordumuz, milletimiz yurdumuz sana emanet." sözleri yer alıyor.