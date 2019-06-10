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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.06.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Başkandan transfer müjdesi! Taraftar coşacak

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Başkandan transfer müjdesi! Taraftar coşacak

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, "Şehri heyecanlandıracak bir ismi kadromuza dahil edeceğiz. Flaş futbolcu transferlerimiz olacak." dedi.

Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımı yeni sezona 'bomba' gibi hazırlamak istediklerini söyledi.

Kulübün başarısı için çıktıkları yolda zorlukları aşmaya gayret ettiklerini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Teknik direktör Yücel İldiz ile hiçbir sorun yaşamıyoruz, kendisiyle kesin olarak devam edeceğiz. İnsanları huzursuz etmenin anlamı yok. Hedefimiz ilk beş içinde yer almak. Bu hedefimiz doğrultusunda transfer yapacağız. Bunu yaparken takımımızı ciddi borçlara sokmayacağız. Yönetim olarak sözümüzün arkasındayız. Taraftarları coşturacak yıldız bir futbolcuyu kadroya katmak istiyoruz. Transferlerle ilgili taraftarlarımızdan birkaç gün süre istiyoruz."

Çetin, Denizlispor'un çok iyi yerlerde olacağına inandığını vurguladı.

İç transfer çalışmalarına da değinen Çetin, "Devam edeceğimiz futbolcularla ilgili sorun yok. Kerem Can ile anlaşmaya vardık. Aissati'ye bir teklif verdik, cevabını bekliyoruz. Kaleci Stackhowiak ile büyük oranda anlaşma sağladık. Kalmasını istediğimiz oyuncularla görüşmelerimiz de sürüyor. Pazarlıklar devam ettiği için zaman kaybı oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Transfer için 10 milyon avro bütçe ayırdıklarını hatırlatan Çetin, yaklaşık 15 gündür yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarına işaret etti.
Kulüp olarak ince eleyip sık dokuduklarını belirten Çetin, "Şehri heyecanlandıracak bir ismi kadromuza dahil edeceğiz. Flaş futbolcu
transferlerimiz olacak. Kamuoyundan biraz daha sabır istiyoruz." diye konuştu.

Basın toplantısında kulüp yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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