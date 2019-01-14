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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
14.01.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Başkan Türel, Antalyaspor’u ziyaret etti

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Başkan Türel, Antalyaspor’u ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ligin 2. yarısı için hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor oyuncuları ve teknik heyeti ziyaret etti. Başkan Türel, 2. yarıda her şeyin daha iyi olacağını belirterek, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolculara başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalyaspor Onursal Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde 2. yarı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor’u ziyaret etti. Oyuncularla ve teknik heyetle sohbet eden Başkan Türel, bir süre takımın antrenmanı izledi. Başkan Türel daha sonra tesislerde kısa bir inceleme yaptı.

TÜREL OYUNCULARA SESLENDİ

Futbolcularla yakından ilgilenen ve tek tek sohbet eden Başkan Türel, teknik ekipten ligin 2. yarısı için gerçekleştirilen hazırlık ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra antrenman sahasına geçen Menderes Türel, ilk yarıda elde edilen başarılı performans nedeniyle takımı kutladı. Antalyaspor’un ilk yarıda herkesin beklentisinin üzerinde bir başarı gösterdiğine dikkati çeken Türel, 2. yarıda daha iyi bir performans göstereceklerine inandıklarını belirtti.

TÜREL: BİZ HER ZAMAN SİZİNLEYİZ

Oyunculara, "Biz her zaman sizinleyiz" diye seslenen Başkan Türel, Ben taraftarlıktan geliyorum. Hatta amigoluktan geliyorum ve o işin şeref olduğunu söylüyorum. Her maçta gönlümüz onlarla. Bundan sonrası artık inşallah en güzel şekilde yeşil sahalarda onlara düşüyor, size düşüyor. 2. yarıda hepinize başarılar diliyorumö" dedi. Takımın antrenmanının bir bölümünü izleyen Türel, fitness salonunu da gezerek yeni gelen aletleri inceledikten sonra tesislerden ayrıldı.

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