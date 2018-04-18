Başkan Mustafa Cengiz ilk kez Florya'da...
Göreve seçilmesinin ardından Florya'yı Teknik Direktör Fatih Terim ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'a emanet eden Başkan Mustafa Cengiz, ilk kez ziyarette bulundu.
Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara antrenman öncesinde tek tek başarı dileklerinde bulundu.
Abdurrahim Albayrak ile beraber Florya'daki antrenmanı izleyen Başkan Mustafa Cengiz, daha sonra Teknik Direktör Fatih Terim ile sohbet etti.
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