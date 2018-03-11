Başkan Cengiz'den flaş sözler: 500 milyon TL zarar...

CNN Türk'e çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılılar'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İşte Cengiz'in açıklamaları:

'İki yılda borçları ciddi anlamda çözmek istiyoruz. Riva ve Florya en önemli maddi kaynaklarımız. Benim taahhüdüm bu. Biz bundan çekinmeyiz çünkü en kötüsüne göre yaptık bu senaryoyu. UEFA'ya yaptığımız sunumda çok sert sorular geldi. Birinci ağır soru, 'Siz bize vaatlerde bulundunuz, 5 kat daha fazla yükle geldiniz. Yine vaatlerde mi bulunacaksınız?' oldu. Biz 30 sayfalık sunum yaptık, bizden önceki yönetimin yaptığı sunum 1 sayfalık.

Eski yönetim, UEFA'ya verdiği sözleri tutmamış. Zarar etmeyeceğim deyip, 500 milyon TL zarar etmiş. Biz, insanların kafasını bulandırıp şark kurnazlığı yapmayız. Realite ortada. UEFA attığımız her adımı yakından izliyor. #YellowFriday, UEFA'nın bile dikkatini çekti. Etkilendiler. Toplumu bir araya getiren en güçlü şeylerde biri futboldur. Futbol bu ülkenin sosyal çimentosudur.

Ben iki takım taraftarının iç içe maç izlediği dönemde büyüdüm. Sonra araya bir sıra polis girdi. Benim zamanımda en ağır söz 'hakeme gözlüktü' en ağır itham buydu. Taraftarlar arasında da gerginlik var. Bunun sona ermesi gerekiyor. UEFA'ya savunma yaparken Türkiye'ye destek olmalarını söyledik. Devlet de yardımcı olacak. Bir sınavdan geçiyoruz.

Galatasaray ile yatıp, Galatasaray ile kalkıyoruz demedik, futbol ile yatıp kalkıyor dedik. UEFA'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için de yardım istedim. Rakiplerimiz için de yardım istedim. Bana ihtiyaçları yok, kendi camialarında da isimler var. Ancak ben orada Türkiye'nin imajı için bulundum. Biz futbolcu göndereceksek teknik ekibe danışırız. Bizde teknik kadro ne derse o olur. Rakibinine saygılı, ölümüne mücadele eden futbolcular arıyoruz.'