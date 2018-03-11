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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriBaşkan Cengiz'den flaş sözler: 500 milyon TL zarar...
Futbol Başkan Cengiz'den flaş sözler: 500 milyon TL zarar...
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Futbol
11.03.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Başkan Cengiz'den flaş sözler: 500 milyon TL zarar...

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Başkan Cengiz'den flaş sözler: 500 milyon TL zarar...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CNN Türk'te katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

 

CNN Türk'e çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılılar'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İşte Cengiz'in açıklamaları:

'İki yılda borçları ciddi anlamda çözmek istiyoruz. Riva ve Florya en önemli maddi kaynaklarımız. Benim taahhüdüm bu. Biz bundan çekinmeyiz çünkü en kötüsüne göre yaptık bu senaryoyu. UEFA'ya yaptığımız sunumda çok sert sorular geldi. Birinci ağır soru, 'Siz bize vaatlerde bulundunuz, 5 kat daha fazla yükle geldiniz. Yine vaatlerde mi bulunacaksınız?' oldu. Biz 30 sayfalık sunum yaptık, bizden önceki yönetimin yaptığı sunum 1 sayfalık.

Eski yönetim, UEFA'ya verdiği sözleri tutmamış. Zarar etmeyeceğim deyip, 500 milyon TL zarar etmiş. Biz, insanların kafasını bulandırıp şark kurnazlığı yapmayız. Realite ortada. UEFA attığımız her adımı yakından izliyor. #YellowFriday, UEFA'nın bile dikkatini çekti. Etkilendiler. Toplumu bir araya getiren en güçlü şeylerde biri futboldur. Futbol bu ülkenin sosyal çimentosudur.

Ben iki takım taraftarının iç içe maç izlediği dönemde büyüdüm. Sonra araya bir sıra polis girdi. Benim zamanımda en ağır söz 'hakeme gözlüktü' en ağır itham buydu. Taraftarlar arasında da gerginlik var. Bunun sona ermesi gerekiyor. UEFA'ya savunma yaparken Türkiye'ye destek olmalarını söyledik. Devlet de yardımcı olacak. Bir sınavdan geçiyoruz.

 Galatasaray ile yatıp, Galatasaray ile kalkıyoruz demedik, futbol ile yatıp kalkıyor dedik. UEFA'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için de yardım istedim. Rakiplerimiz için de yardım istedim. Bana ihtiyaçları yok, kendi camialarında da isimler var. Ancak ben orada Türkiye'nin imajı için bulundum. Biz futbolcu göndereceksek teknik ekibe danışırız. Bizde teknik kadro ne derse o olur. Rakibinine saygılı, ölümüne mücadele eden futbolcular arıyoruz.'

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