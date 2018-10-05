Bask Derbisi'nde kazanan hangi takım olur? iddaa'nın favorisi ise...
Athletic Bilbao, Bask Derbisi'nde Real Sociedad'ı konuk ediyor. San Mames'de kazanan hangi takım olur? Son haberlere ve iddaa'nın favorisine göz atalım...
- Sol stoper Inigo Martinez çok antrenman kaçırdı, durumu maç saati netleşecek.
- Bilbao'da oynadıkları son 6 Bask Derbisi'nde Athletic Bilbao sadece 1 kez kazanabildi. (2 mağlubiyet - 3 beraberlik)
- Ligde de bu sezon iyi durumda değiller. Açılış maçında Leganes'i 2-1'le geçmişlerdi, sonrasında oynadıkları 5 maçta galibiyet elde edemediler. (4 beraberlik - 1 mağlubiyet)
- Derbi öncesi takımda ciddi eksikler var.
- Sol bek Theo Hernandez ve sağ açık Juanmi cezalı.
- Sağ bek Joseba Zaldua ve sezona stoperde ilk tercihlerden biri olarak başlayan Diego Llorente sakat.
- Bitmedi! Bazı kaynaklarda, takımın en önemli hücum silahı Willian Jose'nin de durumunun maç saati netleşeceği söyleniyor.
- Huesca deplasmanında kazandıktan sonra oynadıkları 2 maçtan sadece 1 puan çıkartabilmişlerdi.
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