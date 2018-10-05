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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
05.10.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

Bask Derbisi'nde kazanan hangi takım olur? iddaa'nın favorisi ise...

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Bask Derbisi'nde kazanan hangi takım olur? iddaa'nın favorisi ise...

Athletic Bilbao, Bask Derbisi'nde Real Sociedad'ı konuk ediyor. San Mames'de kazanan hangi takım olur? Son haberlere ve iddaa'nın favorisine göz atalım...

Athletic Bilbao

- Sol stoper Inigo Martinez çok antrenman kaçırdı, durumu maç saati netleşecek.

- Bilbao'da oynadıkları son 6 Bask Derbisi'nde Athletic Bilbao sadece 1 kez kazanabildi. (2 mağlubiyet - 3 beraberlik)

- Ligde de bu sezon iyi durumda değiller. Açılış maçında Leganes'i 2-1'le geçmişlerdi, sonrasında oynadıkları 5 maçta galibiyet elde edemediler. (4 beraberlik - 1 mağlubiyet)

En Çok Oynanan Bahis
  • 106Athletic Bilbao - Sociedad
    3
    MS1
    1,85
    6304kez oynandı
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Real Sociedad

- Derbi öncesi takımda ciddi eksikler var.

- Sol bek Theo Hernandez ve sağ açık Juanmi cezalı.

- Sağ bek Joseba Zaldua ve sezona stoperde ilk tercihlerden biri olarak başlayan Diego Llorente sakat.

- Bitmedi! Bazı kaynaklarda, takımın en önemli hücum silahı Willian Jose'nin de durumunun maç saati netleşeceği söyleniyor.

- Huesca deplasmanında kazandıktan sonra oynadıkları 2 maçtan sadece 1 puan çıkartabilmişlerdi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 5 Ekim 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 5 Ekim Cuma iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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