Basın toplantısı krizi! Güneş...
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve Tolga Zengin basın toplantısı düzenleyecekken ilginç bir olay yaşandı.
Şenol Güneşin basın toplantısı öncesi küçük bir kriz çıktı. Şenol Güneş ve Tolga Zengin basın toplantısına başlamak üzereyken Torshavn tarafı iki hoca ve iki kaptanın beraber toplantı yapmasını teklif etti. Güneş, 'İlk defa böyle bir şey görüyorum, kurallar ayrı ayrı basın toplantısı yapılmasını söylüyor. beraber basın toplantısı yapsaydık antrenmanı kaçırırdım' diyerek teklifi reddetti. Yaşanan bu olay sonrasında iki takım hocası beraber fotoğraf çektirdiler.
Şenol Güneş, "Rakibe saygı duyarak oynayacağız. Umarım tur için iyi bir sonuç alırız" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanlarından Tolga Zengin, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçında oynayacakları B36 Torshavn karşılaşması öncesinde basın toplantısında konuştu.
İlk kez resmi bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Şenol Güneş, "Rakibimiz bazı resmi maçlar oynadı ama bizim ilk resmi maçımız. Nüfusu az olan bir ülkenin takımı ama iyi sonuçlar alarak bize rakip oldular. Bizi zor bir maç bekliyor. Agresif ve disiplinli bir takım. Rakibe saygı duyarak oynayacağız. Umarım tur için iyi bir sonuç alırız. Sezonu açalı bir ay olmadı. Öncelikle hazır oyuncuları değerlendireceğiz. Sahadaki herkes Beşiktaş'ın oyuncusu tabi ki aramızda olmayanlar var ama teslim olacağız anlamına gelmez. Tüm oyuncular ellerinden geleni yapacaklardır" ifadelerini kullandı.
TOLGA ZENGİN: "BU TÜR MAÇLAR HAFİFE ALINMAZ"
Takım kaptanlarından Tolga Zengin ise, "Avrupa ayağındaki ilk maçımız. Kağıt üzerine favoriyiz ama bu tür maçlar hafife alınmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
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