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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Karadeniz Gazetesi
03.10.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Basel'li futbolcu Samuele Campo'dan İbrahim Tatlıses sürprizi

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında İsviçre ekiplerinden Basel ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor’un gruptaki kaderi açısından kritik önem arz eden mücadele öncesi İsviçre temsilcisi Trabzon’a geldi.

Kalacakları otele geçen Basel ekibinin 10 numarası Samuele Campo’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kafilenin konakladığı otelden bir paylaşım yapan Basel’in 24 yaşındaki orta alan oyuncusu İbrahim Tatlıses’in “bulamadım” şarkısını paylaştı.

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Campo'nun paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu. Basel’in en önemli oyuncuları arasında yer alan Samuele Campo bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

İşte Samuele Campo'nun paylaşımı:

Baselli futbolcu Samuele Campodan İbrahim Tatlıses sürprizi

Baselli futbolcu Samuele Campodan İbrahim Tatlıses sürprizi

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