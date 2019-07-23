Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri sahada! iddaa'nın favorisi...
Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda "Viktoria Plzen - Olympiakos" eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa'nın favorisine göz atalım...
VIKTORIA PLZEN - OLYMPIAKOS
- Viktoria Plzen ile Olympiakos'un eşleşmesinde turu geçecek olan takım, bir üst turda temsilcimiz Başakşehir’in rakibi olacak.
- Çekya temsilcisinde kart cezalısı Limberski ile sakatlıkları bulunan Hubnik, Ekpai ve David Beauguel kadroda yer almıyor.
- Yunan rakibinde ise bu zorlu maç öncesi sakatlıkları bulunan Lazaros, Vukovic, Fortounis, Meriah, Abou Cidde deplasmana gitmedi.
MİSLİ.COM YAZARI HALİL İBRAHİM AĞIŞ NE DİYOR?
Bu sezon Çekya Ligi'nde kaliteli bir kadro kuran Plzen oynadıkları 2 maçta sahadan galibiyetlerle ayrılıp çok güzel bir giriş yaptı. Özellikle geçen sezon kaçırdıkları şampiyonluğun ardından hem ligde hem de Avrupa’da yoluna devam etmek adına büyük bir planlama içine girdi.
Takımın başında olan tecrübeli hoca Vrba’nın turu geçmek adına ilk maçta takımını hücuma yönelik bir futbolla başlayacaktır. İleri uçta Jan Kovarik, Ngandu ve Krmencik gibi gol yollarında etkili silahlarıyla hızlı bir giriş yapacaklardır.
Olympiakos ise ligde son yıllarda şampiyonluğu ezeli rakiplerine kaptırıp hayal kırıklıkları yaşattı. Bu sezon daha ligi başlamayan konuk ekip daha güçlü bir takımla iki kulvarda mücadele etmeleri adına önemli transferler yaptı. Mutlaka bu zorlu deplasmanda avantajlı bir skorla dönmeleri adına skor üretmek isteyeceklerdir.
Bu karşılaşmada iki ekip de avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak adına maça hızlı bir giriş yaparak karşılıklı goller bulup skoru 2.5 üstüne taşırlar.
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