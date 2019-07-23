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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.07.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri sahada! iddaa'nın favorisi...

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Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki rakipleri sahada! iddaa'nın favorisi...

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda "Viktoria Plzen - Olympiakos" eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa'nın favorisine göz atalım...

VIKTORIA PLZEN - OLYMPIAKOS

Viktoria Plzen ile Olympiakos'un eşleşmesinde turu geçecek olan takım, bir üst turda temsilcimiz Başakşehir’in rakibi olacak. 

- Çekya temsilcisinde kart cezalısı Limberski ile sakatlıkları bulunan Hubnik, Ekpai ve David Beauguel kadroda yer almıyor.

- Yunan rakibinde ise bu zorlu maç öncesi sakatlıkları bulunan Lazaros, Vukovic, Fortounis, Meriah, Abou Cidde deplasmana gitmedi.

Başakşehirin Devler Ligindeki rakipleri sahada iddaanın favorisi...

MİSLİ.COM YAZARI HALİL İBRAHİM AĞIŞ NE DİYOR?

Bu sezon Çekya Ligi'nde kaliteli bir kadro kuran Plzen oynadıkları 2 maçta sahadan galibiyetlerle ayrılıp çok güzel bir giriş yaptı. Özellikle geçen sezon kaçırdıkları şampiyonluğun ardından hem ligde hem de Avrupa’da yoluna devam etmek adına büyük bir planlama içine girdi.

Takımın başında olan tecrübeli hoca Vrba’nın turu geçmek adına ilk maçta takımını hücuma yönelik bir futbolla başlayacaktır. İleri uçta Jan Kovarik, Ngandu ve Krmencik gibi gol yollarında etkili silahlarıyla hızlı bir giriş yapacaklardır. 

Olympiakos ise ligde son yıllarda şampiyonluğu ezeli rakiplerine kaptırıp hayal kırıklıkları yaşattı. Bu sezon daha ligi başlamayan konuk ekip daha güçlü bir takımla iki kulvarda mücadele etmeleri adına önemli transferler yaptı. Mutlaka bu zorlu deplasmanda avantajlı bir skorla dönmeleri adına skor üretmek isteyeceklerdir.

Bu karşılaşmada iki ekip de avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak adına maça hızlı bir giriş yaparak karşılıklı goller bulup skoru 2.5 üstüne taşırlar.

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