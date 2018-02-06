Başakşehir’i de herkesi de yeneriz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerBaşakşehir’i de herkesi de yeneriz
Spor Arena Başakşehir’i de herkesi de yeneriz
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Sıradaki Haber: Hakem hatası var ama kollama yok

Spor Arena
Ahmet ERCANLAR
06.02.2018 - 22:50, Son Güncelleme:

Başakşehir’i de herkesi de yeneriz

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Hakem hataları ve bireysel nedenlerle yenilen gollerden ötürü önemli puan kayıplarına uğradıklarını söyleyen Aykut Kocaman, yine de takımına güveniyor. Tecrübeli hoca, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda Başakşehir dahil herkesi yenecek güçte olduklarını söyledi

YAPTIĞI çıkışla hakemleri sert bir şekilde eleştiren F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir’i de tüm takımları da yenebileceklerini söyledi.

Kocaman, yardımcıları ile yaptığı değerlendirmede takımın durumuna dair düşüncelerini anlattı. Kocaman, sakatlıklar ve eksiklikler nedeniyle 21 kişilik kadroyu 5 altyapı oyuncusuyla tamamladıklarını hatırlattı. Kocaman, ayrıca hakem hataları ve bireysel hatalardan dolayı yenilen gollere rağmen ligin en iyi futbolunu oynayan takımı olduğunu söyledi. Hafta sonu Medipol Başakşehir’i de, sonrasındaki tüm rakipleri de yenecek güce sahip olduklarını anlatan Kocaman, takımına son derece güvendiğini vurguladı.

JOSEF-TOPAL YENİDEN YAN YANA

KOCAMAN’ın Başakşehir maçında ilk 11’de sakatlıktan dönen Neto’ya şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun dönmesi ile Mehmet Topal ve Josef ikilisi orta alanda oynayacaklar. Böylece taşların yeniden yerine oturacağını düşünen Aykut Kocaman takımının bu zorlu mücadelede kazanacağına inandığını belirtiyor. Bunu futbolcularına da aşılayan Kocaman özellikle bireysel hataları önlemek üzerine futbolcularına telkinlerde bulunuyor.

KOCAMAN’A CEZA YOK, YENİ SEVK VAR

ZİRAAT Türkiye Kupası’ndaki Akın Çorap Giresunspor maçından sonra hakemlere yönelik yaptığı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Aykut Kocaman’a ceza verilmedi. Kuruldan yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına oyçokluğuyla karar verildiği belirtildi.

Diğer yandan TFF Hukuk Kurulu, Gençlerbirliği maçından sonra sportmenliğe aykırı açıklamalar yapıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü, başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman’ı PFDK’ya sevk etti.
Kulüp ayrıca, Gençlerbirliği maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle de disipline sevk edildi.

 

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