Başakşehir’i de herkesi de yeneriz
Hakem hataları ve bireysel nedenlerle yenilen gollerden ötürü önemli puan kayıplarına uğradıklarını söyleyen Aykut Kocaman, yine de takımına güveniyor. Tecrübeli hoca, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda Başakşehir dahil herkesi yenecek güçte olduklarını söyledi
YAPTIĞI çıkışla hakemleri sert bir şekilde eleştiren F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir’i de tüm takımları da yenebileceklerini söyledi.
Kocaman, yardımcıları ile yaptığı değerlendirmede takımın durumuna dair düşüncelerini anlattı. Kocaman, sakatlıklar ve eksiklikler nedeniyle 21 kişilik kadroyu 5 altyapı oyuncusuyla tamamladıklarını hatırlattı. Kocaman, ayrıca hakem hataları ve bireysel hatalardan dolayı yenilen gollere rağmen ligin en iyi futbolunu oynayan takımı olduğunu söyledi. Hafta sonu Medipol Başakşehir’i de, sonrasındaki tüm rakipleri de yenecek güce sahip olduklarını anlatan Kocaman, takımına son derece güvendiğini vurguladı.
JOSEF-TOPAL YENİDEN YAN YANA
KOCAMAN’ın Başakşehir maçında ilk 11’de sakatlıktan dönen Neto’ya şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun dönmesi ile Mehmet Topal ve Josef ikilisi orta alanda oynayacaklar. Böylece taşların yeniden yerine oturacağını düşünen Aykut Kocaman takımının bu zorlu mücadelede kazanacağına inandığını belirtiyor. Bunu futbolcularına da aşılayan Kocaman özellikle bireysel hataları önlemek üzerine futbolcularına telkinlerde bulunuyor.
KOCAMAN’A CEZA YOK, YENİ SEVK VAR
ZİRAAT Türkiye Kupası’ndaki Akın Çorap Giresunspor maçından sonra hakemlere yönelik yaptığı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Aykut Kocaman’a ceza verilmedi. Kuruldan yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına oyçokluğuyla karar verildiği belirtildi.
Diğer yandan TFF Hukuk Kurulu, Gençlerbirliği maçından sonra sportmenliğe aykırı açıklamalar yapıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü, başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman’ı PFDK’ya sevk etti.
Kulüp ayrıca, Gençlerbirliği maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle de disipline sevk edildi.
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