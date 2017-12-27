Başakşehir'e kupada şok darbe

Türkiye Kupa Son 16 Turu'nda ligin lideri Başakşehir, Giresunspor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip sahadan 3-1 mağlup oldu.
Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. Dakikalar henüz 15'i gösterdiğinde Dialiba attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda her iki takım da ataklar geliştirdi ancak gol sesi çıkmadı. İlk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda da sahada etkili olan taraf Giresunspor oldu. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Dale attığı golle skoru 2-0 yaptı. Bu golün şokunu atlatamayan Medipol Başakşehir kalesinde bir gol daha gördü. 7 dakika sonra ev sahibi ekip Korkishko penaltıdan attığı golle farkı 3 yaptı. Bu gole karşılık geçikmedi. Medipol Başakşehir'de Mevlüt Erdinç 75. dakikada attığı golle skoru 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, ligin ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda turu zora soktu.
STAD: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Kemal Yılmaz (xxx), Erkan Akbulut (xxx)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xxx), Caner (xxx), Aykut (xxx), Çağlar (xxx), Hüsamettin (xx), Dodo Andre (xxx), Panos Dimitriadis (xxx), Recep (xx) (Dk. 88 Oğuzhan), Dmytro Korkishko (xx) (Dk. 79 Sinan x), Diabang Dialiba (xx) (Dk. 86 Mehmet), Junior Dale (xxx)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx), Uğur (x) (Dk. 82 Attamah), Egemen (xx), Manuel Costa (xx), Alpaslan (xx), Mahmut (x) (Dk. 66 Gökhan x), Hakan (xx), İrfan Can (xx), Tunay (x), Kerim Frei (x), Mevlüt (xx)
SARI KARTLAR: Dk. 25 Caner, Dk. 74 Panos (Akın Çorap Giresunspor) Dk. 31 Hakan, Dk. 74 Egemen (Medipol Başakşehir)
GOLLER: Dk. 14 Dialiba, Dk. 65 Junior Dale, Dk. 71 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 75 Mevlüt, Dk. 90+3 Tunay (Medipol Başakşehir)
Bir kaleciden daha fazlası: Fabien Barthez