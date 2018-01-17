Başakşehir'e kupada Giresun şoku

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu rövanş maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'u konuk etti. İlk maçta 3-1 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci maçta 2-1 galip geldi. Giresunspor 2-1 mağlup olsa da ilk mücadeledeki 3-1'lik üstünlükten dolayı kupada çeyrek finale yükseldi.
Gol dakikaları
13'üncü dakikada Kerim Frei'nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Adebayor'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
25'inci dakikada Korkishko'nun kullandığı kornerde altı pas çizgisi üzerinde yükselen Aykut Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
77'nci dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top Attamah'ın önünde kaldı. Attamah'ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Maçta başka gol olmadı ve Akın Çorap Giresunspor 2-1'lik mağlubiyete rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takım oldu.
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu (Dk.74 Mevlüt), Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Emre Belözoğlu), Visca, Mossoro (Dk.61 Napoleoni), Kerim Frei, Adebayor
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakcı, Dimitriadis, Dialiba (Dk. 90+2 Hüsamettin), Recep Aydın (Dk.84 Fatih Atik), Sinan Özkan, Dodo, Korkishko (Dk.70 Mert Örnek)
GOL: Dk. 13 Adebayor (Medipol Başakşehir)
SARI KART: Caicara, Epureanu, Clichy (Medipol Başakşehir) - Korkishko, Caner, Mert Örnek (Akın Çorap Giresunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 34 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)