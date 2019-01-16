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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
16.01.2019 - 20:37, Son Güncelleme:

Başakşehir'e galibiyet hediyesi Adebayor'dan

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Başakşehir'e galibiyet hediyesi Adebayor'dan

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen , Serdar Diyadin , Kemal Elmas

Medipol Başakşehir: Volkan , Uğur , Attamah , Serdar , Hafez , Gökhan İnler , Napoleoni (irfan Can dk. 85 ?), Jojic , Soner , Elia (Arda dk. 63 ), Adebayor (Robinho dk. 63 )

Yedekler: Mert, Mahmut, Mert, Caiçara, Salim Farsak, Mustafa Pekşen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hatayspor: Ömer Alıcı , Soner Örnek , Yasin Güreler , Murat Paluli , Mehmet Dingil , Gökhan Karadeniz , Maiga , Korkhisko , Diallo (Caner Hüseyin dk. 74 ), Gomis (Mirkan Aydın dk. 65 ), Tom (Nimaga dk. 46 )

Yedekler: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Özgür Kazar

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Adebayor (dk. 32) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Nimaga (dk. 84) (Hatayspor)

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Napoleoni’nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ömer kornere çeldi. 

18. dakikada Jojic’in sağ taraftan kullandığı kornerde Attamah’ın kafa vuruşunda top kaleci Ömer’den döndü. Arka direğe seken topu tamamlayan Napoleoni’nin şutunda meşin yuvarlak direkten auta gitti. 

31. dakikada Volkan Babacan’ın hatalı pasında Korkhisko ceza sahasında topla buluştu. Korkhisko’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan döndü. Ardından topla buluşan Gökhan Karadeniz’in şutu üstten auta gitti. 

32. dakikada sol taraftan Soner’in içeri çevirdiği topa ön direkte Adebayor’un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ taraftan Jojic’in içeri çevirdiği topla Adebayor ceza sahası içinde buluştu. Adebayor’un pasında ceza sahası içinde Soner’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

54. dakikada Gökhan Karadeniz’in pasında ceza sahası içi sol tarafında Gomis’in dar açıdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ taraftan Hafez’in ortasında arka direkte topla buluşan Attamah’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

 

 

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