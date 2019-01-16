Başakşehir'e galibiyet hediyesi Adebayor'dan
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen , Serdar Diyadin , Kemal Elmas
Medipol Başakşehir: Volkan , Uğur , Attamah , Serdar , Hafez , Gökhan İnler , Napoleoni (irfan Can dk. 85 ?), Jojic , Soner , Elia (Arda dk. 63 ), Adebayor (Robinho dk. 63 )
Yedekler: Mert, Mahmut, Mert, Caiçara, Salim Farsak, Mustafa Pekşen
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Hatayspor: Ömer Alıcı , Soner Örnek , Yasin Güreler , Murat Paluli , Mehmet Dingil , Gökhan Karadeniz , Maiga , Korkhisko , Diallo (Caner Hüseyin dk. 74 ), Gomis (Mirkan Aydın dk. 65 ), Tom (Nimaga dk. 46 )
Yedekler: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Özgür Kazar
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Adebayor (dk. 32) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Nimaga (dk. 84) (Hatayspor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Napoleoni’nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ömer kornere çeldi.
18. dakikada Jojic’in sağ taraftan kullandığı kornerde Attamah’ın kafa vuruşunda top kaleci Ömer’den döndü. Arka direğe seken topu tamamlayan Napoleoni’nin şutunda meşin yuvarlak direkten auta gitti.
31. dakikada Volkan Babacan’ın hatalı pasında Korkhisko ceza sahasında topla buluştu. Korkhisko’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan döndü. Ardından topla buluşan Gökhan Karadeniz’in şutu üstten auta gitti.
32. dakikada sol taraftan Soner’in içeri çevirdiği topa ön direkte Adebayor’un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sağ taraftan Jojic’in içeri çevirdiği topla Adebayor ceza sahası içinde buluştu. Adebayor’un pasında ceza sahası içinde Soner’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
54. dakikada Gökhan Karadeniz’in pasında ceza sahası içi sol tarafında Gomis’in dar açıdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.
90+3. dakikada sağ taraftan Hafez’in ortasında arka direkte topla buluşan Attamah’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
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