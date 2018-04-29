Başakşehir'de çifte şok! Adebayor ve Mahmut...
Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Adebayor'u ve Mahmut Tekdemir'i bir sonraki maç için kaybetti.
Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, Osmanlıspor maçının 14. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Mahmut Tekdemir de mücadelede sarı kart görerek ligdeki bir sonraki maçta oynama şansını kaybetti.
Adebayor ve Mahmut Tekdemir, gelecek hafta Sivasspor'a karşı oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
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